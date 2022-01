La favorita Barty y la correosa Collins, a la final de Abierto de Australia

Melbourne (AFP) – La N.1 del mundo Ashleigh Barty prosiguió su ritmo endiablado este jueves para alcanzar en una hora la final del Abierto de Australia, donde se verá las caras con la correosa Danielle Collins, sorprendente ganadora ante Iga Swiatek.

Barty barrió a su rival estadounidense de semifinales Madison Keys (51ª), 6-1, 6-3.

Como el resto de rivales de la favorita a conquistar el primer Grand Slam del año, Keys se dio de bruces ante una Barty que sólo precisó de 62 minutos para sellar su pase a la final.

Barty salvó dos bolas de break (una por set), y acertó en cuatro de las seis bolas de break de las que gozó, con 20 'winners' y 13 errores no forzados.

La australiana de 25 años, poseedora de dos títulos de Grand Slam (Roland Garros 2019 y Wimbledon 2021), tratará el sábado de conquistar en 'casa' su Grand Slam.

"Sinceramente es increíble. Estoy feliz de jugar mi mejor tenis aquí", declaró Barty, quien se aseguró conservar su puesto en la cumbre de la jerarquía mundial el lunes.

"La bola era un poco más lenta esta tarde, más pesada en la raqueta. Simplemente intenté correr y adaptarme, devolver todas las bolas que pudiese y poner a Maddie bajo presión en su servicio", explicó.

Barty se convirtió este jueves en la primera tenista australiana en alcanzar la final en Melbourne desde Wendy Turnbull en 1980.

La estrella local había alcanzado las semifinales en Melbourne en 2020 y perdido en cuartos en 2021. Keys, de 26 años, ya había alcanzado en 2015 las semifinales del 'Grande' australiano.

Aunque actualmente se halla fuera del top-50 (el 10 de enero era 87ª), llegó a ser 7ª del mundo (2016) y disputó la final del US Open en 2017. El año pasado no inició su temporada hasta marzo, y en los Grand Slams de 2021 no pasó de octavos, en Wimbledon en julio.

El lunes reintegrará el top-30. "Está muy bien verla donde debe estar", comentó sobre ella Barty, cuya última rival será otra estadounidense Danielle Collins (30ª), que sorprendió a la polaca Iga Swiatek (9ª) 6-4, 6-1.

"No sucede así como así"

"No podría estar más feliz. El camino no fue fácil, tantos años de trabajo... ¡Esto no sucede así como así!", afirmó Collins, que el lunes formará parte por primera vez del top-10 mundial.

Collins se hizo un nombre en el tenis al alcanzar las semifinales del Abierto de Australia en 2019, en su primera participación.

"Así que es realmente una locura estar aquí, especialmente después de los problemas de salud que he vivido", añadió aludiendo a la endometriosis que tanto le hizo sufrir y por la que fue operada el año pasado.

Collins es apodada "Danimal" por su juego agresivo y por la contundencia de todos sus golpes, la determinación de sus gestos y de sus miradas.

"Añadí variedad a mi juego, pero mi plan A es ser agresiva. Es lo que hice y funcionó", reveló.

Efectivamente, no dio tregua a Swiatek. Desde el inicio. En los dos sets la estadounidense se escapó 4-0.

Aunque la polaca logró acercarse un poco en el primer set, Collins no le dio opción en el segundo.

Swiatek, campeona inesperada en Roland Garros en 2020, alcanzó en Australia su primera semifinal en un Grand Slam diferente al de París.

Nuevo 'show' Kyrgios

En dobles, el polémico tenista australiano Nick Kyrgios se clasificó a la final junto a su compañero Thanasi Kokkinakis, pero no sin antes haber roto su raqueta y haber realizado un gesto insultante al público, en un nuevo episodio que alimenta su imagen de 'chico malo' del tenis.

Kyrgios y Kokkinakis se enfrentarán a Matt Ebden y Max Purcell en una final 100% australiana, la primera en 42 años.

Kyrgios y su compañero derrotaron en semifinales a la pareja formada por el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers 7-6 (7/4), 6-4.

Durante el partido, Kyrgios realizó una 'peineta' hacia el público, lanzó un pelotazo contra el muro de la pista, y rompió su raqueta contra el suelo después de haber perdido un servicio.

