Cumplida su sanción, Christian Coleman vuelve a correr en los Millrose Games

New York (AFP) – El estadounidense Christian Coleman, campeón mundial de los 100 metros, regresará el sábado al atletismo después de casi dos años de ausencia, decidido a "divertirse" en la reunión de pista cubierta de los Millrose Games en Nueva York.

El velocista, de 25 años, ha dejado atrás la suspensión de 18 meses que le fue decretada por incumplir su obligación de estar localizable para controles antidopaje, una sanción que le dejó fuera de los pasados Juegos Olímpicos de Tokio-2020.

En su primer evento importante desde febrero de 2020, Coleman encabezará una colección de estrellas participantes en Nueva York y correrá en una emocionante prueba de 60 metros junto a Noah Lyles, monarca mundial de 200 metros.

Hasta su suspensión, Coleman era considerado favorito para suceder a Usain Bolt como campeón olímpico de los 100 metros. Este viernes, el estadounidense declaró que simplemente está agradecido por volver a la pista.

"Siento que he aprendido mucho sobre mí mismo", dijo el viernes a la AFP al ser preguntado por su ausencia de la competición. "Siento que he aprendido mucho sobre la vida en general, sobre cuáles son las cosas más importantes en la vida. Aprendí separarme a mí mismo como persona y como atleta y también aprendí lo resistente que soy".

"Simplemente estoy orgulloso de mí mismo por haber regresado a este punto y agradecido por estar aquí y competir a partir de ahora. Estoy con muchas ganas para los próximos años, va a ser muy emocionante", afirmó.

Además de su corona de los 100 metros, Coleman es también el actual campeón del mundo de 60 metros en pista cubierta desde que conquistó el oro en los Campeonatos del Mundo de 2018 en Birmingham.

También posee el récord mundial en esa distancia, de 6,34 segundos, aunque el viernes aseguró que mejorar ese tiempo no está entre sus objetivo de este fin de semana.

"Intento no centrarme en los tiempos", dijo. "No quiero sentirme decepcionado si no hago un tiempo determinado (...) Solo quiero salir a competir y tratar de ganar... Uno sale a competir y cuando eres un competidor los tiempos llegan".

"Sin presión"

En un año cargado de retos, Coleman espera participar en los Campeonatos del Mundo en pista cubierta que se celebrarán en Belgrado en marzo, antes de defender su título en el Mundial al aire libre de julio en Eugene (Oregón).

"Acabamos de empezar a hacer más entrenamientos de velocidad, desde hace un mes más o menos", relató. "Estoy en un buen momento de cara a esta reunión. Me siento muy bien".

"He hecho buenos tiempos en los entrenamientos. Así que estoy emocionado por salir a competir de nuevo y ver dónde termino... divertirme y ver lo que dice el reloj", explicó.

El velocista negó sentirse presionado de cara a su reaparición el fin de semana en Nueva York, donde se espera que sea el principal centro de atención.

"Definitivamente quiero ganar como competidor", subrayó el corredor de Atlanta (Georgia). "De eso se trata el atletismo. Quieres llegar primero a la meta. Pero no siento necesariamente ninguna presión".

Además del campeón mundial de 200 metros, Noah Lyles, otra estrella que competirá en los 60 metros del sábado será Trayvon Bromell, monarca mundial de 60 metros en 2016 y velocista más rápido del mundo en los 100 metros el año pasado con una marca de 9,76 segundos.

Lyles, por su lado, está deseando comparecer de nuevo frente a los aficionados después de la experiencia de correr en el silencio en los pasados Juegos de Tokio-2020, sin espectadores presentes a causa de la pandemia de covid-19.

"El silencio era total en ese estadio", recordó Lyles el viernes. "Todo lo que podía pensar era: 'Vaya, son mis primeros Juegos Olímpicos y ni siquiera puedo tener público'. Apenas dejaban que los atletas fueran a ver a sus compañeros. Fue decepcionante".

© 2022 AFP