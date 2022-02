Catástrofes meteorológicas mataron a 140.000 europeos en 40 años

Copenhague (AFP) – Los fenómenos meteorológicos extremos como canículas o inundaciones, llamados a multiplicarse en el futuro por el cambio climático, causaron la pérdida de unas 142.000 vidas y 510.000 millones de euros (576.000 millones de dólares) en Europa en los últimos 40 años, según un informe divulgado el jueves.

Anuncios Lee mas

En su estudio, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), con sede en Copenhague, anima a seguir tomando medidas de adaptación tanto a nivel individual como estatal y alerta que solo una cuarta parte de los daños estaban asegurados.

Los eventos "climáticos", principalmente las canículas, pero también las olas de frío, las sequías y los incendios, suponen un 93% del número total de muertos y un 22% de las pérdidas económicas, según el balance que se basa en datos de CATDAT, una enorme base de datos sobre desastres naturales.

Los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor y las inundaciones, han costado a Europa casi 510.000 millones de euros y unas 142.000 vidas en los últimos 40 años. Mehdi FEDOUACH AFP/Archivos

Aunque menos graves en cuanto a pérdidas humanas, las inundaciones son las más costosas a nivel de dinero, con un 44% de la factura total, por delante de las tormentas (34%), según este informe.

El informe apunta también que solo el 3% de los fenómenos registrados, de especial gravedad, generaron el 60% del coste financiero en el periodo estudiado (1980-2020).

Solo una fuerte canícula en el verano boreal de 2003 provocó la muerte de 80.000 personas en los 32 países europeos estudiados, entre ellos los 27 miembros de la Unión Europea y también Turquía y Reino Unido.

A escala planetaria, la Organización Meteorológica Mundial estimó que el número de catástrofes meteorológicas aumentó en los últimos 50 años, causando más daños humanos y materiales.

En el caso de Europa, la AEMA estima que los datos de los últimos 40 años no permiten concluir de forma cierta un aumento de estos fenómenos vinculados al cambio climático por la irregularidad de los daños causados a lo largo de los años, pero augura un aumento del riesgo en el futuro.

"Todas las catástrofes que describimos como vinculadas a la meteorología o el clima están influenciadas por las condiciones climáticas. Pero esto no quiere decir que estén todas influenciadas por el cambio climático", declaró a AFP Wouter Vanneuville, experto de la agencia europea.

Pocos daños cubiertos

Estudios recientes, especialmente los trabajos del panel de expertos de la ONU IPCC, muestran que la frecuencia y la gravedad de eventos como sequías o incendios se explican mejor al tener en cuenta el cambio climático, añadió.

Para otros como las granizadas todavía faltan pruebas.

En Europa, los modelos climáticos prevén fenómenos más frecuentes y graves de tormentas, inundaciones, deslizamientos de tierra, sequías o incendios, advirtió Vanneuville.

"Para ciertos tipos de fenómenos, como las tormentas no tropicales, la señal climática en Europa no está clara y no es seguro que aumentarán. Pero otros, como las sequías (no solamente en el Mediterráneo, pero en la mayoría de regiones de Europa), las previsiones indican una intensificación", explicó.

La AEMA recomienda tomar medidas tanto a nivel individual como estatal para evitar los riesgos vinculados a estos episodios extremos y limitar los daños.

"Desde 2003, canículas similares han causado menos muertes gracias a la puesta en marcha de medidas de adaptación" como instalar climatizadores, señala la agencia.

Los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor y las inundaciones, han costado a Europa casi 510.000 millones de euros y unas 142.000 vidas en los últimos 40 años Pascal GUYOT AFP/Archivos

A nivel nacional, Alemania es el país más castigado con 42.000 muertos y pérdidas de 107.000 millones de euros (121.000 millones de dólares). Lo siguen Francia (26.700 muertes y 99.000 millones de euros) e Italia (21.600 decesos y 90.000 millones de euros).

Solo el 23% de los bienes que sufrieron daños en Europa estaban cubiertos por seguros, aunque la disparidad es enorme: del 1% en Rumanía o Lituania al 55% en Países Bajos o 56% en Dinamarca.

Las catástrofes como terremotos o erupciones volcánicas no se incluyeron en estas cifras puesto que no se consideran meteorológicas.

Otro balance similar establecido por la agencia meteorológica estadounidense NOAA señalaba que ese país sufrió 310 catástrofes meteorológicas y climáticas desde 1980 que causaron daños por valor de 2,15 billones de dólares.

© 2022 AFP