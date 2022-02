"Es más una despedida que una vuelta" al tenis, dijo argentino Del Potro

El argentino Juan Martín del Potro, actual 757 del ranking, no juega desde junio de 2019 cuando se agravó una dolencia por una fractura que había sufrido durante el Másters 1000 de Shangai 2018

Buenos Aires (AFP) – El argentino Juan Martín del Potro, exnúmero 3 del ranking mundial, consideró su regreso al circuito mundial del tenis a partir del martes próximo en Buenos Aires como uno de los últimos eslabones de su carrera luego de casi tres temporadas de inactividad por una lesión de rodilla.

"Es más una despedida que una vuelta", dijo quebrado en rueda de prensa previa al ATP de Buenos Aires.

El argentino, actual 757 del ranking, no juega desde junio de 2019 cuando se agravó una dolencia por una fractura que había sufrido durante el Másters 1000 de Shangai 2018.

"La rodilla me tiene viviendo una pesadilla. Hace muchos años que intento tratamientos, médicos y nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando. No encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo. Después de estas semanas, miraré el futuro", dijo sobre la posibilidad de ponerle punto final a su carrera profesional.

"Es una decisión difícil", remarcó.

Del Potro fue operado en cuatro ocasiones de la rodilla derecha, la última en 2021, y desde entonces empezó un largo proceso de rehabilitación.

"No veo la hora de entrar a la cancha el martes. Lo que estoy viviendo es por lo que me operé por última vez y por lo que hice el esfuerzo para poder jugar. Amo este deporte, pero es difícil lidiar con tantos dolores y hacerlo tan bien como siempre me tocó hacerlo", expresó.

Según se había anunciado a fines de enero Del Potro también jugará el ATP 500 de Río desde el 14 de febrero.

"A lo largo de la lesión dije que no iba a bajar los brazos y que mi posible retiro fuera un partido y no una conferencia de prensa", remarcó.

'Delpo' ya había expresado en redes sus deseos de volver a jugar en Buenos Aires, dónde solo actuó una vez en el nivel ATP en 2006.

