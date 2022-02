Familiares de opositores sentenciados en Nicaragua claman por su inocencia

Managua (AFP) – Lesther Alemán, el líder estudiantil que exigió la renuncia del presidente socialista Daniel Ortega en 2018, acaba de ser sentenciado por conspiración contra Nicaragua. Como él, otros cinco opositores detenidos fueron hallados culpables de ese delito y sus familiares claman por su inocencia.

"Mi hijo en ningún momento ha inestabilizado el país", dice a la AFP Lesbia Alfaro, madre de Lesther, que afirma que lo condenan "sólo por alzar su voz, porque estaba viendo la injusticia que se estaba dando en el país con tantos compañeros muertos".

Alemán, de 24 años, fue declarado culpable el jueves por un tribunal, acusado del delito de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional", en un juicio celebrado a puertas cerradas en una cárcel de Managua.

En 2018, Alemán pidió a Ortega que renunciara a la presidencia durante el diálogo que la Iglesia católica había promovido entre el gobierno y las organizaciones sociales que participaron en las manifestaciones, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejaron 355 muertos por la represión y más de 100.000 exiliados.

"Lo que Lesther estaba pidiendo era justicia y por eso" lo enjuiciaron en un acto de "odio", sostiene Alfaro y subraya que su hijo es "inocente".

Lesther, quien se exilió en 2018 y volvió a Nicaragua en 2019, es uno de los 46 opositores detenidos en 2021, la mayoría meses antes de las elecciones de noviembre en las que el exguerrillero Ortega fue reelecto para su cuarto período consecutivo. Con él van seis los sentenciados de ese grupo.

"No importan que le pongan 10 o 15 años (de prisión), esto va a terminar", expresó la mujer, en alusión a la condena que el juez dictará en los próximos días.

"Me duele como lo tratan"

El 1 de febrero se iniciaron los juicios contra los opositores presos. La Fiscalía pidió 10 años de cárcel para el activista opositor Yader Parajón, declarado culpable por el delito de conspiración.

Los "fiscales, esos payasos, estaban pidiendo 10 años de pena" para Yader, denunció su padre Miguel Parajón, tras asistir a la audiencia de debate de pena que también se celebró en un auditorio carcelario sin acceso para la prensa.

Miguel Parajón, padre de Jader Parajón, activista opositor para quien la Fiscalía General de Nicaragua pide 10 años de prisión, muestra un retrato de su otro hijo asesinado, durante una entrevista con la AFP en Managua el 4 de febrero de 2022 OSWALDO RIVAS AFP/Archivos

Yader, quien fue detenido en septiembre pasado cuando intentaba salir del país, llegó a la audiencia custodiado por policías con las manos esposadas y la cabeza gacha.

Está "bien delgadito, viera como me duele ver cómo me lo tratan", hasta "me dan ganas de llorar", dijo el hombre, quien contó que su hijo, al verlo, trató de animarlo.

"Sea fuerte papá, yo voy salir algún día, no se preocupe", dijo Miguel que le manifestó su hijo, cuya condena será anunciada el próximo martes.

Entre las víctimas de la represión de 2018 está Jimmy Parajón, hermano de Yader, quien "fue asesinado con un disparo en su pecho", contó su padre.

- "Sería bueno un diálogo"-

Miguel dijo que Yader fue enjuiciado por reclamar por la muerte de su hermano, desde cuyo deceso su familia vive una "pesadilla".

"Yo pido su libertad porque mi hijo es inocente, mi muchacho no es ningún delincuente, no ha matado a nadie, estaba estudiando en la universidad, pero truncaron su sueño", lamentó. La madre de Yader murió de cáncer en 2017.

"Sería bueno un diálogo" que permita la liberación de todos los opositores presos", exhortó Miguel Parajón. El presidente Ortega ya ha advertido que las cosas no serán como en 2018, cuando hubo amnistía para los manifestantes detenidos.

Otro de los opositores presos y recientemente condenados es el periodista y exaspirante presidencial Miguel Mora.

La periodista Verónica Chávez, esposa del precandidato presidencial y periodista detenido Miguel Mora, habla sobre el allanamiento de su casa por miembros de la policía nacional en Managua, el 21 de junio de 2021 INTI OCON AFP/Archivos

Su esposa, la periodista Verónica Chávez, quien asistió al juicio, dijo a la AFP que Mora es "inocente" y que "está resistiendo con fuerza y una fe inquebrantable en Dios".

"No ha cometido ningún delito y por lo tanto continúo esperando su liberación", demandó Chávez.

Familiares de los opositores detenidos han denunciado las precarias condiciones carcelarias y problemas de salud que enfrentan los reos.

Entre los sentenciados también está la exguerrillera y dirigente de la disidencia sandinista Dora María Téllez, excompañera de armas de Ortega, de quien se distanció por diferencias políticas en los años 90.

La comunidad internacional, principalmente Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) han pedido la liberación de los opositores en Nicaragua.

