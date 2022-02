Gut-Behrami gana en el supergigante su primer oro olímpico y Shiffrin es novena

Yanqing (China) (AFP) – La suiza Lara Gut-Behrami ganó este viernes el supergigante de los Juegos de Pekín-2022, su primer título olímpico a sus 30 años y su segunda medalla en China tras el bronce del gigante, mientras que la estadounidense Mikaela Shiffrin solo pudo ser novena.

En su tercera medalla olímpica tras el bronce del descenso en Sochi-2014, Gut-Behrami se llevó el oro, delante de la austríaca Mirjam Puchner, plata a 22 centésimas, y de otra suiza, Michelle Gisin, bronce a 30.

"No tenía ninguna estrategia (...) Simplemente intenté esquiar", dijo la suiza. "Me encanta el supergigante, me dije a mí misma que no era una carrera diferente a muchas que he esquiado antes", añadió.

Por su parte, Shiffrin, que no había podido terminar en estos Juegos las pruebas del eslalon y del gigante, completó su primer recorrido en Pekín-2022, concluyendo en novena posición, a 79 centésimas de la ganadora.

"He esquiado firme y es realmente un gran alivio estar aquí ahora, en la meta (...) Es realmente bonito para mi corazón saber que no he olvidado todo lo que sé del deporte", dijo Shiffrin, que no se veía en el podio en esta disciplina.

"No creo que hubiera gran oportunidad de ganar o de medalla en esta carrera ante rivales que llevan toda la temporada en el supergigante al máximo de forma", añadió la estadounidense.

Shiffrin sigue sin medalla

Shiffrin, inscrita en las cinco pruebas de esquí alpino, aspiraba en estos Juegos a lograr un récord de medallas, pero cuando lleva más de la mitad de las carreras disputadas, todavía no ha subido al podio.

Eslalon y gigante, las dos primeras en las que quedó eliminada al no poder terminar el recorrido, eran sus opciones más claras de medalla.

Ahora debe confiar en el descenso, el martes, y la combinada, el jueves, para no irse de Pekín sin ninguna medalla.

Gut-Behrami se convierte en la primera esquiadora en lograr el oro olímpico del supergigante tras llevarse el título mundial (en 2021 en Cortina d'Ampezzo).

También es la primera deportista de su país (hombre o mujer) en ganar esta disciplina en unos Juegos Olímpicos, reparando una anomalía para Suiza.

Imperial en la segunda sección del supergigante, la suiza, estrella políglota del país de los 26 cantones, continúa la exitosa historia de una adolescente superdotada, que ganó una medalla en un Mundial con apenas 17 años, en 2009.

Tras conquistar el gran globo de cristal de la clasificación general de la Copa del Mundo de esquí alpino, en 2016, en su apogeo, se lesionó gravemente en una rodilla en 2017, en el inicio de varios años difíciles.

Por su parte, la checa Ester Ledecka, bicampeona olímpica de eslalon gigante paralelo de snowboard (Pyeongchang y Pekín) y oro olímpico en supergigante en esquí alpino en Pyeongchang, no pudo lograr reeditar la hazaña de hace cuatro años, aunque obtuvo la quinta plaza, a 43 centésimas de la suiza.

