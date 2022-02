Mbappé pone en ventaja al PSG contra el Real Madrid, City sentencia ante Sporting

París (AFP) – Con un gol de Kylian Mbappe en el descuento (90+4), el París SG se coloca con ventaja (1-0) en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, mientras que el Manchester City dejó sentenciada su eliminatoria al golear 5-0 al Sporting en Lisboa.

Anuncios Lee mas

Con todos los focos puestos en la estrella parisina, por su supuesto paso al Real Madrid a partir de julio próximo, Mbappe acaparó todo el protagonismo en este primer partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones y demostró por qué está considerado uno de los mejores jugadores del mundo.

Puso en ventaja a su equipo en la eliminatoria con un tanto en el descuento, con un disparo cruzado tras zafarse de la marcca rival pasando entre Lucas Vazquez y Éder Militao, pero tuvo varias ocasiones antes para haber marcado más goles.

"Dije que iba a darlo todo y había que demostrarlo con hechos. Lo hice una primera vez, habrá que demostrarlo una segunda vez en el Bernabéu", declaró Mbappe, que una vez más no dio pistas sobre su futuro la próxima temporada.

El rapidísimo delantero parisino fue una quebradero de cabeza toda la noche para Dani Carvajal, el lateral madridista que en ningún momento pudo frenar las acometidas de Mbappe y que acabó siendo sustituido poco después de haber parado al campeón del mundo... con una zancadilla en el interior del área que el árbitro pitó como penal.

Pero si Mbappe fue el mejor de los parisinos, el belga Thibaut Courtois lo fue para el Real Madrid, evitando una derrota mayor para los blancos.

El internacional belga atajó ese penal lanzado por Lionel Messi que podría haber supuesto el primer gol del partido (62).

Y Courtois ya había ganado un mano a mano a Mbappe en la primera parte (18), sacó otro disparo del portugués Nuno Mendes (52) y otro casi consecutivo de Messi desde la frontal (53).

Messi falla un penal

El centrocampista argentino del París Saint-Germain Leandro Paredes celebra un gol durante el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Real Madrid, en el estadio Parc des Princes en París, el 15 de febrero de 2022 FRANCK FIFE AFP

Con su error en el penal, el capitán de Argentina puso el broche a un partido muy gris, en el que pocas veces encontró la manera de romper la defensa blanca.

Y la otra gran estrella del PSG, el brasileño Neymar, reapareció unos minutos al final del partido después de haber estado alejado de los terrenos de juego desde finales de noviembre por una lesión de tobillo.

Fueron apenas 20 minutos para 'Ney', insuficientes para pesar en el partido, pero ahora tendrá tres semanas por delante para preparar la vuelta en el Bernabéu.

El Real Madrid, por su parte, jugó un muy mal partido, dedicándose a defenderse del ataque parisino y sin realizar un solo disparo entre palos en todo el encuentro. Imposible así hacer gol.

Hombres como Vinicius y Marco Asensio apenas intervinieron y Karim Benzema demostró que no estaba en forma tras tres semanas fuera de las canchas por una lesión muscular.

"No hemos jugado bien, pero es sólo la primera parte de la eliminatoria. Vamos a jugar un partido distinto en nuestro estadio. La salida del balón no ha sido buena, hemos fallado muchos pases, no fuimos capaces de salir de la presión, lo han hecho bien y hemos tenido dificultad en este sentido", analizó el entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti.

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, celebra durante el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League contra el Sporting CP en el estadio José Alvalade de Lisboa, el 15 de febrero de 2022 CARLOS COSTA AFP

Lo mejor para el Real Madrid es que la eliminatoria llega abierta a la vuelta, aunque el técnico italiano no podrá contar para ese encuentro con dos de sus piezas clave, Casemiro y Ferland Mendy, por acumulación de amonestaciones.

No es el caso de la otra eliminatoria disputada este martes, en la que el Manchester City la dejó sentenciada tras ganar 5-0 al Sporting de Lisboa en la capital lusa.

Cuatro goles al descanso

En una primera parte en la que solo existió el equipo inglés marcaron el argelino Riyad Mahrez (9), el portugués Bernardo Silva (17 y 44) y Phil Foden (32) y en la segunda anotó Raheem Sterling (59) de un derechazo a la escuadra.

Silva incluso anotó otro al inicio del segundo periodo, pero el árbitro lo anuló tras ser avisado por el VAR de la posición de fuera de juego del mediapunta portugués al rematar de cabeza (50).

"Hemos estado muy precisos en la definición. Hemos atacado bien y defendido bien con muchos jugadores por delante del balón y les hemos castigado a la contra", analizó tras el partido el entrenador del City Pep Guardiola.

El centrocampista inglés del Manchester City Raheem Sterling anota durante el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Sporting CP, en el estadio José Alvalade de Lisboa, el 15 de febrero de 2022 CARLOS COSTA AFP

"Hemos visto lo bueno que es el Sporting y créanme, la diferencia entre los dos equipos no es 5-0", añadió.

Los octavos de final continuarán este miércoles con las eliminatorias Salzburgo-Bayern Munich e Inter de Milán-Liverpool.

© 2022 AFP