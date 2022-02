"Mi objetivo es mantener el nivel de Tokio", dice Marcell Jacobs a la AFP

Roma (AFP) – Marcell Jacobs, el inesperado campeón olímpico de los 100 metros en los Juegos Olímpicos del pasado verano (boreal), expresó a la AFP su deseo de "mantener el nivel" alcanzado en Tokio, en esta nueva temporada en la que el velocista italiano de 27 años sabe que lo esperan, sobre todo sus rivales estadounidenses.

Anuncios Lee mas

En los Mundiales de Eugene del próximo verano, Jacobs reveló que pretende "ponérselo difícil" al atleta estadounidense Christian Coleman, ausente en Tokio por una infracción de las normas antidopaje.

Pregunta: ¿Cómo están las piernas y la cabeza después de dos reuniones en sala?

Respuesta: "Mentalmente estoy bien, me gustaría correr cada dos días. Físicamente, estoy volviendo a estar en forma. La primera carrera (de la serie de 60 metros en Berlín el 4 de febrero) fue regular porque hubo un poco de tensión tras seis meses sin competir. Pero a partir del segundo, me divertí".

P: ¿Qué importancia acuerda a la temporada en sala?

R: "Los 60 metros me permiten salir de mi zona de confort, en la medida en que mi fuerza comienza a partir de los 40, 50 metros. Entonces tengo que trabajar mucho los 30, los 40 primeros metros para progresar. Me gustaría acercarme lo máximo posible al récord europeo (Dwain Chambers en 6"42, cinco centésimas más rápido que el mejor tiempo de Jacobs), pero los 60 m no son fáciles, no puedes fallar en nada. Mi objetivo pasa por intentar ganar todo lo posible para mantener el nivel alcanzado en Tokio".

P: ¿Se arrepiente de haber terminado la temporada pasada inmediatamente después de sus dos medallas de oro (en 100m y relevo 4x100m)?

R: "He extrañado mucho la competición, esta adrenalina de desafiar a los oponentes. Pero después de los Juegos, estaba agotado, no solo físicamente, sino también mentalmente. Había comenzado la temporada bajo techo, lo que la mitad de los atletas no lo habían hecho. No quería lesionarme. Necesitaba descansar para afrontar esta temporada importante con dos Mundiales, en sala en marzo y al aire libre en julio".

Lamont Marcell Jacobs, en la marca de salida de la pista de entrenamiento Paolo Rosi, el 14 de febrero de 2022 en Roma Filippo Monteforte AFP

P: Desde Tokio, recaen sospechas sobre un posible dopaje. ¿Entiende estas dudas, expresadas sobre todo por los medios británicos, a la vista de los casos que afectaron a los velocistas en el pasado?

R: "Llegado a cierto punto, seguir hablando de estas cosas es bastante triste por su parte. Si no pueden explicar que otro que no sea el favorito haya ganado, no es culpa mía. No es correcto desde el momento en que no tienen ningún tipo de prueba. Todos sabemos que ha habido casos en el pasado, pero eso no significa que deba haberlos en el futuro".

P: ¿Cómo se explica esa bajada de casi dos décimas en su rendimiento en unos meses (de 9,95 en mayo a 9,80 en agosto)?

R: "En realidad, ya en 2018, pude correr por debajo de los 10 segundos, pero todavía competía en el salto de longitud. Estaba corriendo en 10"08, con una técnica que no era perfecta. En 2019 logré 10"03 cuando todavía hacía salto de longitud. Podría haber bajado a 9"94 o 9"95 si hubiera cuidado más la técnica y todo lo que trabajé después, cuando dejé la longitud. También hay que recordar que siempre tuve problemas físicos, nunca corrí sin molestias. El año pasado fue la primera temporada en la que pude correr sin estas preocupaciones, así que este salto no fue tan repentino, debería haberlo hecho hace tiempo".

P: Ya ha mencionado la ayuda decisiva de su entrenador mental, ¿cómo le ha ayudado?

Lamont Marcell Jacobs corre durante un entrenamiento en la pista de entrenamiento Paolo Rosi, el 14 de febrero de 2022 en Roma Filippo Monteforte AFP

R: "Habíamos construido un rompecabezas perfecto, física y técnicamente estaba bien, pero faltaba una pieza. Había ese miedo a afrontar carreras y oponentes. Me enfocaba demasiado en los demás, no lo suficiente en mí mismo. Me enfrenté a cosas de las que no quería oír hablar".

P: En Liévin, el jueves, se encontrará con Ronnie Baker, quinto en los 100 metros de Tokio. ¿Es este el comienzo de su gran desafío ante los atletas estadounidenses, con Christian Coleman a la cabeza, un gran ausente en los Juegos Olímpicos?

R: "Sí, el jueves será el primer reto real contra los mejores estadounidenses y contra uno de los mejores en 60 metros. Será un gran estímulo tratar de estar lo más cerca posible del primero. ¿Coleman? Será el favorito en los 60 metros, pero creo que puedo ponérselo difícil en los 100 metros en el Mundial al aire libre".

© 2022 AFP