Towns reina en los triples y Toscano-Anderson fue finalista en las volcadas del All-Star

Cleveland (Estados Unidos) (AFP) – Karl-Anthony Towns (Timberwolves) y Juan Toscano-Anderson (Warriors), jugadores de origen dominicano y mexicano, brillaron el sábado en la noche de los concursos del Juego de las Estrellas (All-Star) de la NBA.

Towns, un pívot de 2,11 metros de altura, fue el inesperado ganador del concurso de triples mientras Toscano-Anderson fue finalista de un decepcionante certamen de volcadas que ganó Obi Toppin (Knicks).

Primer jugador de origen latino en ganar el evento de tiradores, Towns superó en la final a Trae Young (Hawks) y Luke Kennard (Clippers) en el Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland (Ohio).

Ningún pívot había reinado entre los triplistas del All-Star desde Kevin Love, que lo logró en 2012 también con el uniforme de los Minnesota Timberwolves.

En la final, Towns llegó a 29 puntos incluso fallando sus tres últimos lanzamientos. Por detrás quedaron Young y Kennard, ambos con 26 puntos.

"Quiero ser el mejor tirador de todos los tiempos entre los hombres altos y necesitaba este trofeo para demostrarlo", afirmó Towns, de 26 años.

El pívot, nacido en New Jersey de padre estadounidense y madre dominicana, es la estrella de los Timberwolves desde que lo eligieron en el primer lugar del Draft de 2015.

En las casas de apuestas, Towns era considerado uno de los participantes con menos posibilidades de imponerse en el concurso.

Toppin triunfa en las volcadas

En un descafeinado concurso, el ala-pívot Obi Toppin inscribió su nombre en el concurso de volcadas del All-Star superando en la final a Juan Toscano-Anderson.

El alero suplente de los Warriors, de 28 años, fue el primer jugador de ascendencia mexicana en participar en el fin de semana del All-Star, y lo hizo luciendo los colores y el escudo de la bandera de ese país en la parte trasera de su uniforme.

Juan Toscano-Anderson salta sobre Andrew Wiggins en una de sus acciones del concurso de volcadas. Tim Nwachukwu GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Nacido en Oakland (California), Toscano-Anderson quiso representar al país desde el cual su abuelo materno emigró en la década de los setenta a Estados Unidos.

"Siempre es importante para mí (representar a México) porque es la mitad de lo que soy y ahí empezó mi carrera. Esa liga me dio una oportunidad. No estaría aquí si no hubiera jugado en esa liga", agradeció.

El alero, que ha jugado en varios equipos mexicanos y en su selección, saltó en su primer intento sobre su compañero Andrew Wiggins y machacó el aro en una acción que recibió 44 de 50 puntos.

Con Steph Curry, la estrella de los Warriors, animándole de pie en la grada, Toscano-Anderson sumó 43 puntos en su segundo intento con una volcada a la media vuelta y aro pasado que le dio el pase a la final.

Entre sus competidores, Toppin se ganó el otro boleto a la final con un total de 90 puntos mientras los jóvenes Cole Anthony (Magic) y Jalen Green (Rockets) se despidieron con una decepcionante actuación.

En la final, Toscano-Anderson arrancó con unos escasos 39 puntos en un mate de perfil a una mano y luego tuvo que arriesgarse a intentar, sin éxito, una volcada pasándose la pelota por debajo de las piernas y machacando de espaldas.

Obi Toppin, ganador del concurso de volcadas, en uno de sus intentos. Jason Miller GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Toppin solo tuvo que asegurar el último mate, rebotando la pelota en el tablero antes de machacar, para llevarse el triunfo en su segunda participación consecutiva, tras su derrota el año pasado en la final ante Anfernee Simons.

"Fue emocionante formar parte de esto, es algo grande que he visto desde que tomé un balón de basquetbol", declaró Toscano-Anderson. "Estoy feliz de formar parte y competir. El segundo puesto no está mal. No es el primero, pero no está mal".

En el tercer y último certamen, las jóvenes figuras de los Cleveland Cavaliers Darius Garland, Evan Mobley y Jarrett Allen triunfaron frente a su público en el concurso de habilidades, el primero en el que se compite por equipos.

El combinado de Cavaliers se impuso en la final, gracias a un triple de media cancha de Mobley, al que conformaban los novatos Scottie Barnes (Raptors), Cade Cunningham (Pistons) y Josh Giddey (Thunder).

El tercer equipo en liza estuvo formado por Giannis Antetokounmpo (Bucks), dos veces MVP de la liga, y sus hermanos Thanasis (Bucks) y Alex (Raptors 905 de G-League).

El programa del 71º del All-Star, que arrancó el jueves con el evento de las Estrellas Emergentes ('Rising Stars), cerrará el domingo con el plato fuerte del Juego de las Estrellas.

