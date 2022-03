La Fórmula 1 suspende su difusión en Rusia

Sakhir (Baréin) (AFP) – El promotor del Mundial de Fórmula 1 rompió su contrato con su difusor en Rusia y ha bloqueado en ese país el acceso a su cadena oficial que emite en línea, confirmó este jueves a la AFP una fuente cercana al caso.

Anuncios Lee mas

La ruptura del contrato entre Formula One y el difusor Match TV y el bloqueo de F1TV son un paso más en las sanciones simbólicas impuestas a Rusia desde la invasión de Ucrania el 24 de febrero, y se unen a la cancelación del Gran Premio previsto en septiembre en el circuito de Sochi y a la exclusión de Nikita Mazepin como piloto de la escudería Haas.

En fútbol, los campeonatos de Francia e Inglaterra también han cancelado su difusión en Rusia.

En el primer día de los segundos ensayos de pretemporada este jueves en Baréin, el piloto alemán Sebastian Vettel (Aston Martin) saltó a la pista con un casco con los colores de la bandera ucraniana, una paloma y el mensaje "Peace and love" (Paz y Amor) y "No war" (No a la guerra), además de la letra de la canción 'Imagine' de John Lennon.

Por iniciativa de la asociación de pilotos de Grandes Premios (la GPDA), 18 de los pilotos de la F1 (a excepción del británico Lewis Hamilton y del danés Kevin Magnussen) posaron detrás de una bandera ucraniana y una bandera con el mensaje "No war" en el circuito de Sakhir el miércoles. Todos llevaban también una camiseta con el mismo mensaje de 'No a la guerra'.

Hamilton, por su parte, se expresó en su cuenta de Instagram. "Estoy de todo corazón con el valiente pueblo de Ucrania que defiende firmemente sus valores de libertad y paz", escribió antes de lanzar un llamado de apoyo a una agrupación de ONG británicas que trabajan en Ucrania.

© 2022 AFP