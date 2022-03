Arañas de Asia colonizan la costa este de Estados Unidos

Jose ROMERO University of Georgia/AFP

Washington (AFP) – Arañas negras y amarillas de gran tamaño procedentes de Asia se propagan por la costa este de Estados Unidos en los últimos años, pero, pese a su apariencia, no son peligrosas e incluso podrían ayudar al ecosistema local.

Los científicos estudian a estas invasoras desde que llegaron a Georgia alrededor de 2013. Algunas son de color rojo vivo y azul oscuro.

En los bosques de la zona se ven sus telarañas, que pueden llegar a medir más de un metro de diámetro y les pueden servir de paracaídas para desplazarse sobre largas distancias gracias a las corrientes de aire.

"En el norte de Georgia están prácticamente en todas partes, por todo mi jardín", dijo a la AFP Andy Davis, de la Universidad de Georgia.

Probablemente llegaron a bordo de un contenedor o de un camión y es más que probable que sigan colonizando Estados Unidos, hacia el norte.

Los investigadores intentaron rastrearlas en el país y han observado especímenes en Carolina del Sur y del Norte, Tennessee e incluso Oklahoma.

En condiciones normales deberían tardar unos 20 años en llegar a la capital, Washington, según Davis, pero podría ocurrir mucho antes porque en ocasiones recorren cientos de kilómetros en el interior de coches sin que los ocupantes se den cuenta.

Foto sin fecha proporcionada por la Universidad de Georgia de una araña Joro, una especie que se propaga en la costa este de Estados Unidos Jose ROMERO University of Georgia/AFP

El estudio de Davis y de su colega Ben Frick también examinó las características de estas arañas: se alimentan de pequeños insectos, como los mosquitos, y pueden sobrevivir breves periodos de heladas. En general, como son de Japón, se adaptan a climas templados.

Clemencia

La gente suele asociar a las especies invasoras con consecuencias negativas. Es el caso por ejemplo de la lycorma delicatula, un insecto originario del sudeste asiático que desembarcó en Pensilvania en 2014 y diezmó árboles frutales y otras plantas.

Pero, según Davis, las arañas Joro no son motivo de preocupación.

Él las compara con otra especie que llegó a Estados Unidos hace 160 años procedente de los trópicos, las arañas de seda dorada (Trichonephila clavipes), ahora presentes "en todo el sureste (del país) y que no causan ningún daño".

Foto sin fecha proporcionada por la Universidad de Georgia de una araña Joro, una especie que se propaga en la costa este de Estados Unidos Jose ROMERO University of Georgia/AFP

"Llevan ahí tanto tiempo que se han integrado al ecosistema y las arañas Joro podrían seguir la misma trayectoria".

Incluso podrían ser devoradas por ciertos depredadores, como lagartos o pájaros.

Tampoco son peligrosas para las personas, subraya Davis, quien pide clemencia: "No creo que las arañas Joro merezcan que las aplasten o maten". "No se meten con nosotros y no es culpa suya si están aquí".

