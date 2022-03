Naomi Osaka llora en Indian Wells tras ser insultada desde la grada

Indian Wells (Estados Unidos) (AFP) – La tenista japonesa Naomi Osaka cayó eliminada este sábado en la segunda ronda de Indian Wells ante la rusa Veronika Kudermetova en un partido en el que rompió a llorar durante y después del juego tras ser insultada desde las gradas.

"Naomi, apestas", se escuchó desde el público de la pista central de Indian Wells (California) cuando solo se habían disputado cuatro minutos de partido y perdía por tres juegos a cero.

Osaka, quien ha tenido que hacer descansos en su carrera por sus problemas de ansiedad y depresión, se acercó a protestar a la jueza y, en uno de los descansos, rompió en lágrimas en su silla.

La supervisora de la WTA Clare Wood se acercó a hablar con la jugadora, que volvió a la pista totalmente desconcentrada y terminó el set con un 6-0 en contra.

El público de la pista central de Indian Wells (California) trató de animar a la japonesa con gritos de apoyo después de cada punto.

Tras volver a conversar con la oficial, Osaka regresó para la segunda manga, en la que ofreció batalla hasta que Kudermetova quebró su servicio en el séptimo juego, encarrilando su triunfo.

Como es habitual en el torneo, la ganadora del juego dirigió unos palabras a los aficionados.

"Quiero decir que fue un partido muy duro para mí porque ella es una gran jugadora y una gran luchadora", reconoció Kudermetova a su rival.

Posteriormente, Osaka pidió también la palabra para felicitar a la jugadora rusa y agradecer el apoyo del público, pero también para explicar por qué se bloqueó mentalmente durante el juego.

"Para ser honesta, siento que me han abucheado antes aquí y no me ha molestado", recordó. "Pero he visto un video de Venus y Serena (Williams) siendo abucheadas aquí. Si nunca lo han visto, deberían hacerlo".

"No sé por qué, pero se me metió en la cabeza y se repitió mucho", afirmó la tenista, que apenas podía hablar.

En 2001, cuando Serena Williams ganó la final de Indian Wells contra Kim Clijsters, su hermana Venus y su padre Richard fueron abucheados cuando se sentaron en las gradas.

El acoso siguió después de que Serena ganara y fuera a abrazar a pie de pista a Venus y Richard Williams, quien dijo que fue objeto de insultos racistas.

Durante 14 años las dos campeonas se negaron a volver a jugar en este torneo.

Osaka está intentando recuperar su mejor nivel después de una temporada 2021 en la que reveló que ha sufrido episodios de ansiedad y depresión durante su carrera.

Tras su eliminación del pasado Abierto de Estados Unidos, Osaka se tomó un tiempo fuera del circuito hasta el inicio de esta temporada.

