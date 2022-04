"Queremos que las escuderías privadas puedan ganar", afirma el promotor de MotoGP

Portimao (Portugal) (AFP) – El campeonato del Mundo de MotoGP está muy abierto con nueve vencedores diferentes en 2020 y ocho en 2021, tres marcas y tres pilotos diferentes han ganado las cuatro primeras carreras de este año. Es un hecho que anima al promotor del campeonato, el grupo español Dorna, explica su presidente, Carmelo Ezpeleta.

Pregunta: ¿Cómo consigue que el campeonato siga tan abierto?

Respuesta: "Queremos que las escuderías privadas puedan ganar frente a las seis marcas de fábrica. Es lo más importante y eso permite mantener una fórmula que funciona. El hecho de que de las 24 motos en carrera, ocho sean Ducatis no es un problema. Es un tema de relaciones comerciales. Dorna Sports ayuda financieramente a los constructores que tienen motos 'satélites', pero sólo las dos primeras escuderías (es decir, cuatro motos). Para las otra cuatro motos, Ducati no recibe nada. La elección de los equipos privados (sobre la moto que usan) viene marcada sólo por sus relaciones comerciales con los constructores. Pero, sería difícil tener más de ocho Ducatis y creo que en el futuro serán menos".

P: ¿Prevé que otros constructores se unan a los seis actuales (Aprilia, Ducati, Honda, KTM, Suzuki y Yamaha) y también aumentar el número de carreras del calendario?

R: "Seguiremos con 24 motos en el circuito. Pero no descartamos nada. Si una escudería no quiere seguir, la sustituiremos, pero en ningún caso aumentaremos el número de 24, incluso aunque tengamos peticiones de candidatos. También tenemos un acuerdo con los constructores y los equipos para un máximo de 22 Grandes Premios anuales hasta 2026. Eso no cambiará. Pero nuestro objetivo es abrir más el mercado en otras regiones como Sudamérica y el Sudeste Asiático".

El piloto sudafricano de Red Bull Brad Binder (I) conduce durante la segunda sesión de entrenamientos libres antes del Gran Premio de Moto GP de Catar en el circuito de Lusail, en la ciudad de Lusail, el 5 de marzo de 2022 KARIM JAAFAR AFP

P: ¿Varios elementos de las motos del campeonato ya están estandarizados como los neumáticos y la gestión electrónica del motor. ¿Prevé un aumento de estas piezas para limitar el alza de los costes?

R: "No. También limitamos a dos por año las configuraciones aerodinámicas posibles. La reglamentación técnica seguirá como está hasta 2026 salvo que todos los constructores y todas las escuderías estén unánimemente de acuerdo en cambiarla".

