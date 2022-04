Chloe Kim no competirá en la temporada 2022-23 de snowboard por "salud mental"

París (AFP) – La estadounidense Chloe Kim, doble campeona olímpica de snowboard, anunció que no competirá en la temporada 2022-23 para "preservar (su) salud mental", a la vez que aseguró estar determinada a conquistar un tercer oro olímpico consecutivo, en 2026 en Cortina d'Ampezzo (Italia).

Anuncios Lee mas

"No haré ninguna competición en 2022-2023, es simplemente para preservar mi salud mental. Sólo quiero poner todo a cero y no volver a fondo en una temporada después de un año en el que me divertí mucho, pero que fue agotador", declaró recientemente Kim a la cadena de televisión por internet Cheddar.

"Quiero disfrutar del momento y regresaré cuando me sienta preparada, pero en el momento en que estoy hablando, mi objetivo es claramente ir a buscar un tercer título" olímpico en 2026, insistió la reina del half-pipe.

Luego de su primer título olímpico en 2018 en Pyeongchang (Corea del Sur), con solo 17 años, a Kim le costó vivir con su nuevo estatus de celebridad del deporte estadounidense, llegando a valorar la opción de poner fin a su carrera.

© 2022 AFP