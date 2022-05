The New York Times en aprietos por la palabra "feto", la solución de su juego Wordle

La sede del diario The New York Times, en Nueva York el 2 de febrero de 2022 ANGELA WEISS AFP/Archivos

Nueva York (AFP) – El periódico The New York Times, propietario del popular juego de palabras Wordle, modificó a las prisas la solución del lunes, porque se trataba de la palabra "feto", un término no muy apropiado dada la amenaza que pesa sobre el derecho al aborto en Estados Unidos a evaluación de la máxima corte.