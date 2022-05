El alemán Kämna gana la 4ª etapa del Giro, Juan Pedro López nuevo líder

Catania (Italia) (AFP) – El ciclista alemán Lennard Kämna (Bora) se impuso este martes en la 4ª etapa del Giro de Italia, con final en la cima del volcán Etna (Sicilia, sur), por delante del español Juan Pedro López (Trek), nuevo líder de la carrera.

En una jornada soleada en la primera etapa en tierras italianas, tras el periplo inicial en Hungría, y con la meta a 1.892 metros de altitud, Kämna superó en el esprint a López, su último compañero de una escapada que se formó lejos de la llegada.

Kämna, de 25 años, logra la 6ª victoria de su carrera. En 2020 ya había conseguido una etapa en el Tour de Francia, la que acabó en Villard-de-Lans.

El pelotón de los favoritos al triunfo final, con entre otros corredores el británico Simon Yates, el ecuatoriano Richard Carapaz y el francés Romain Bardet, llegó con más de dos minutos y medio de retraso.

El líder de la carrera antes de comenzar la jornada, el holandés Mathieu van der Poel, quedó descolgado en las primeras rampas del largo ascenso al Etna (22,8 km al 5,9% de desnivel medio).

Otra de las principales víctimas de la jornada, el también holandés Tom Dumoulin, ganador del Giro en 2017, quedó distanciado del grupo de favoritos a unos 10 km de la meta. "No me he encontrado bien, es todo", se limitó a decir Dumoulin, tercero en la 'crono' del pasado sábado.

Otro exganador de la 'corsa rosa' e ídolo local Vincenzo Nibali también se descolgó del grupo de favoritos a falta de seis kilómetros para la meta, perdiendo más de dos minutos con respecto a ese pelotón, el mismo tiempo que se dejó el noruego Tobias Foss, llamado a ser el líder del potente Jumbo si Dumoulin pierde esa condición.

Abandono de 'Supermán'

Para el equipo Astana de Nibali, la jornada ya había comenzado muy mal. El colombiano Miguel Ángel López, llamado a pelear por el podio, se retiró en la primera hora de la carrera debido a un dolor en la cadera izquierda.

"Se quejaba de la pierna izquierda dos días antes de comenzar (el Giro) y esperábamos que fuese a mejor, pero no ha sido el caso", explicó uno de los responsables de su formación en la llegada.

Si la jornada fue fatídica para el López colombiano, para el López español será memorable. Con un palmarés virgen desde su aterrizaje en el ciclismo profesional en 2019, Juan Pedro López despojó a Van der Poel de la preciada 'maglia rosa'.

"Desconozco cuánto tiempo voy a conservar la prenda", admitió el corredor andaluz del equipo Trek, de 24 años. "No me lo planteo, prefiero saborearlo", añadió.

El miércoles, la etapa se disputará de nuevo en Sicilia, con 174 km de distancia entre Catania y Messina, la ciudad natal de Nibali. A mitad del recorrido habrá un puerto de montaña, pero la llegada es propicia para los velocistas.

