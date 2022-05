Bouwman logra su victoria más importante en la 7ª etapa del Giro

Potenza (Italia) (AFP) – El neerlandés Koen Bouwman (Jumbo) conquistó la 7ª etapa del Giro de Italia, este viernes en Potenza (sur), superando a sus compañeros de escapada para adjudicarse la victoria más prestigiosa de su carrera.

"En un momento me sentí peor, pero me recuperé. En el esprint me encontraba fuerte y todo pasó como deseaba. Fue un esprint perfecto", comentó el ganador del día.

El español Juan Pedro López (Trek) conservó la 'maglia rosa' de líder de la general, sin haber sufrido ataques por parte de sus perseguidores en esta etapa de media montaña de 196 kilómetros.

A falta de movimientos entre los favoritos a pesar de un recorrido que alternaba subidas y descensos, los aventureros de la escapada encontraron premio y llegaron a meta con casi tres minutos de ventaja sobre el pelotón, en el que rodaba cómodamente Juan Pedro López.

"La carrera ha ido bien también gracias a Bauke Mollema, que se ha metido en la escapada. Tuve un mal momento al principio de la carrera por un pinchazo, pero el equipo me devolvió rápidamente al pelotón. Hoy he dado el 100% para defender la Maglia Rosa de nuevo", afirmó López.

Dumoulin como gregario

Para alzarse con la victoria del día, Bouwman contó con un gregario de excepción, el neerlandés Tom Dumoulin.

En la llegada instalada en el alto de un pequeño repecho, Bouwman supero a otro corredor neerlandés, Bauke Mollema, y al italiano Davide Formolo.

Ganador de una etapa del Dauphiné en 2017, Bouwman, de 28 años y que vive su quinta participación en el Giro, logró la segunda victoria de su carrera.

El equipo Jumbo, ambicioso y decidido, se recuperó así de su mal día el pasado martes en el Etna.

Dumoulin, irreconocible en las laderas del volcán siciliano, abandonó allí toda opción de conquistar por segunda ocasión el Giro, cinco años después de su victoria en la general de la ronda italiana, y el noruego Tobias Foss, el otro líder, también perdió tiempo.

La etapa comenzó a perfilarse luego de unos sesenta kilómetros, cuando el italiano Davide Formolo inició una escapada con siete corredores (Villella, Poels, Bouwman, Mollema, Camargo, Dumoulin).

En un recorrido que alternaba subidas y bajadas el pelotón se mantuvo en torno a cinco minutos de los fugados, antes de acercarse en el tramo final.

Al acercarse a Potenza, los dos corredores del equipo Jumbo neutralizaron a sus adversarios, aunque Dumoulin cedió a falta de siete kilómetros antes de regresar para ayudar a su compañero.

"Sentía que mis fuerzas disminuían según pasaban los kilómetros", explicó después el antiguo campeón del mundo de contrarreloj, quien se mostró "muy feliz" por Bouwman.

El sábado, la octava etapa visita Nápoles y sus alrededores, con salida y meta en la ciudad del sur de Italia, con un recorrido de 153 kilómetros que podría premiar también a los aventureros.

