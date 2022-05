Paraguay despide a su fiscal "asesinado por su honestidad"

Asunción (AFP) – Con homenajes en sus lugares preferidos (el club de fútbol, el colegio y la estación de bomberos), Paraguay despidió este domingo a Marcelo Pecci, el fiscal contra el crimen organizado de 45 años que fue asesinado por sicarios en Colombia debido "a su honestidad".

"A él lo mataron porque molestaba por su honestidad (...) Matan a un hombre por cumplir con su trabajo, honestamente. Truncaron a los 45 años la vida de un hombre íntegro, decente", clamó su padre Francisco Pecci, a las puertas del cementerio La Recoleta.

Los restos de Pecci llegaron el sábado a Asunción procedentes de Cartagena de Indias, en Colombia, donde pasaba la luna de miel con su esposa Claudia Aguilera cuando dos sicarios lo mataron a tiros.

El padre (2-I) y el hermano (C) del asesinado fiscal antidrogas paraguayo transportan el féretro hacia el cementerio de La Recoleta, en Asunción, el 15 de mayo de 2022 A Daniel DUARTE AFP

Acompañado por cientos de personas, el féretro fue llevado este domingo al club de fútbol Guaraní, de la primera división, del cual fue dirigente. "No se va, no se va, Marcelo no se va", gritaron a su paso los hinchas que agitaban las banderas amarillas del Guaraní.

También se le rindieron honores en su colegio San José, uno de los más tradicionales de Asunción.

Los bomberos hicieron sonar sus sirenas en recuerdo del fiscal que apoyó a ese cuerpo de voluntarios.

Pecci, que esperaba un hijo, se caracterizó por investigar con firmeza casos del crimen organizado y era considerado como la mano derecha de la fiscal general Sandra Quiñonez.

