El golfista español Jon Rahm elogia y aconseja a su compatriota el tenista Alcaraz

Tulsa (Estados Unidos) (AFP) – El golfista español Jon Rahm, actual campeón del US Open, aconsejó a su compatriota y estrella de tenis, el adolescente Carlos Alcaraz, concentrarse en su régimen y hábitos de trabajo, incluso si se siente tentado de hacer cambios a raíz del éxito inicial en su carrera.

Rahm, número dos del mundo, elogió a la sensación española de 19 años mientras se prepara para el inicio del Campeonato de la PGA, que comienza este jueves en Southern Hills.

Alcaraz ganó su primer título ATP en marzo en el Masters 1000 de Miami, y luego capturó un segundo a principios de este mes en Madrid, luego de derrotar a su compatriota Rafael Nadal y al serbio Novak Djokovic (primero del ranking), además del tercer clasificado, el alemán Alexander Zverev, en su camino a la corona. Lo que le permitió dar un salto al sexto lugar del ranking mundial.

"Bastante impresionante, especialmente en el mundo del tenis. Tiene grandes zapatos que llenar", dijo Rahm sobre Alcaraz. "Tuvo un gran comienzo. Ojalá pueda seguir así y ser un gran campeón".

Rahm le sugirió: "Cree en ti mismo y sigue trabajando".

También le recordó que se ve a muchas personas "que ganan un campeonato importante y deciden que necesitan cambiar las cosas porque necesitan que mejoren. Solo sigue usando esa rutina y sigue mejorando. No necesitas hacer un giro (...) de 180 grados. Solo sigue creyendo en ti mismo, sigue practicando y sigue entrenando y los resultados llegarán".

Rahm lo ha hecho esta semana con la esperanza de poder sumar a su mayor recorrido por el título, que comenzó en junio pasado en Torrey Pines.

El español de 27 años viene de una victoria hace dos semanas en el Abierto de México, el séptimo triunfo de Rahm en la PGA de Estados Unidos y el primero desde el US Open del año pasado.

"No sé si necesitaba más confianza, pero una victoria es una victoria. Fue una buena", dijo Rahm sobre el evento mexicano. "No había tenido mi mejor año hasta ahora. Tuve un par de resultados realmente buenos, pero desde Torrey, no era realmente relevante en la clasificación (en los torneos), así que fue bueno estar ahí arriba y obtener la victoria".

Rahm adelantó que los golpes de salida serán cruciales para atacar el campo esta semana en el segundo Grand Slam del año, pero Southern Hills pondrá a prueba todas las facetas de su juego.

