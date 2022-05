EEUU niega visas a cubanos oficialistas para Cumbre de los Pueblos

La Habana (AFP) – Estados Unidos negó las visas a 23 cubanos simpatizantes del gobierno que tenían previsto participar en junio en la Cumbre de los Pueblos, paralela a la Cumbre de las Américas, informó el diario oficial Granma.

"El gobierno de los Estados Unidos negó la visa a 23 cubanos que participarían en la Cumbre de los Pueblos por la Democracia, que tendrá lugar del 8 al 10 de junio en los Ángeles, California, sesionando de forma paralela con la IX Cumbre de las Américas", dijo Granma que citó como fuente a los organizadores.

Señaló que entre esas 23 personas estan la médica Tania Crombet Ramos,que contribuyó al desarrollo de varias vacunas; Reineris Salas Pérez, luchador olímpico que ganó la medalla de bronce en Tokio, Jorge González Núñez, líder estudiantil cristiano, así como periodistas, artistas, sindicalistas y líderes comunitarios.

Una declaración de los organizadores de la reunión, reproducida en Granma, señala que "la denegación de sus visados es una afrenta a los mismos valores democráticos que el gobierno estadounidense y su 'Cumbre de las Américas' pretenden defender".

Aunque varios funcionarios estadounidenses han dicho que aún las invitaciones para la Cumbre de las Américas no se han entregado, también han sugerido que Cuba, Venezuela y Nicaragua no serían invitados por no cumplir estándares democráticos.

Esa posición ha generado protestas y los gobiernos de la comunidad Caribe, México, Bolivia y Guatemala anunciaron que no asistirían si se mantiene esa exclusión.

Al clausurar una sesión parlamentaria el lunes, el presidente Miguel Díaz-Canel dijo que "quien asume el compromiso de acoger una reunión hemisférica debe tener la capacidad y la valentía de escuchar a todos".

Cuba fue invitada y asistió a la séptima (Panama, 2015) y octava (Lima 2018) Cumbres de las Américas.

© 2022 AFP