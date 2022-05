Mensajes engañosos dicen que la baja menstrual en España será para todas las mujeres

Barcelona (AFP) – El proyecto de ley que establece una baja laboral en España por menstruaciones dolorosas fue objeto de cientos de críticas en redes sociales, donde los usuarios lo interpretaron como una autorización para que todas las mujeres puedan ausentarse del trabajo cuando tengan la regla.

La norma, que aún debe ser aprobada por el Parlamento y se enmarca en una reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva, suscitó un intenso debate en España. En las redes sociales, tanto en los días previos como después de presentada por el consejo de ministros, muchos usuarios criticaron su impacto.

"Tres días de baja al mes por tener la regla. Y luego queréis que nos tomemos en serio la igualdad", señalaban algunas entradas, mientras otras publicaciones se preguntaban qué pasaría en una tienda con tres empleadas si estas menstruaran a la vez.

Pero la reforma del gobierno de izquierdas no prevé que cualquier persona pueda darse la baja cuando esté con el periodo, sino que plantea "el derecho a la incapacidad temporal por cuadros médicos que se deriven de reglas incapacitantes", financiadas en su totalidad por el Estado "desde el primer día".

Además, un representante del gabinete de prensa de Igualdad aseguró a la AFP que, para pedir esta baja, las mujeres que sufran reglas "incapacitantes" deberán acreditarlo con un "certificado del médico de cabecera o especialista".

El estigma de los dolores menstruales

Existen distintas patologías que pueden provocar que la paciente padezca reglas dolorosas. "Las más frecuentes son la endometriosis, la adenomiosis, los miomas y los pólipos uterinos", señaló a la AFP el jefe del servicio de Ginecología del Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Francesc Carmona.

"Estas son las responsables de más del 95% de los casos de dismenorrea [dolor de regla] incapacitante", apuntó.

Ana Ferrer, secretaria estatal de la Asociación de Afectadas de Endometriosis (Adaec), dijo a la AFP que "el dolor de regla no es normal". "Cuando una dismenorrea prevalece en el tiempo y verdaderamente incapacita hasta el punto que se necesitan opiáceos para poderla sobrellevar, siempre hay una patología secundaria detrás".

Los casos de reglas dolorosas "se suelen dar en mujeres jóvenes, por debajo de los 25 y los 30 años", explicó a la AFP el doctor Oriol Porta, presidente de la Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña. "Ese dolor intenso habitualmente suele ir desapareciendo a medida que la paciente se va haciendo mayor y particularmente después de un embarazo y un parto", detalló.

Las investigaciones sobre las mujeres que padecen reglas incapacitantes apuntan que “entre un 70 y un 90% de las mujeres han tenido en algún momento de su vida reglas de este estilo”, señaló Porta. “Pero que las tengan de manera recurrente o mensualmente, sería un porcentaje mucho menor, alrededor del 8 y 10%”, matizó.

Ana Ferrer remarcó que la "propuesta de ley no significa un cheque en blanco para que toda mujer que tenga la regla pueda pedir la baja por ello". "Hablamos de reglas en las que las mujeres pierden el conocimiento o no se pueden levantar de la cama, porque verdaderamente no pueden andar, ni orinar, ni ir al baño", explicó.

Ante un dolor intenso y periódico de la menstruación, todos los expertos y víctimas consultados por la AFP recomendaron acudir a especialistas en ginecología para obtener un diagnóstico preciso y un tratamiento efectivo.

