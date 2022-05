Nadal, Alcaraz y Zapata hacen pleno en Roland Garros para el tenis español

París (AFP) – El tenis español tenía tres representantes este viernes en tercera ronda de Roland Garros y Rafael Nadal (N.5), Carlos Alcaraz (N.6) y Bernabé Zapata (N.131) lograron el pleno y se clasificaron para octavos de final del torneo parisino, algo que podría lograr también el sábado Paula Badosa (N.3).

Nadal, 13 veces campeón en Roland Garros, derrotó al holandés Botic van de Zandschulp (N.29) por 6-3, 6-2 y 6-4 y se clasificó para los octavos de final, donde se enfrentará al canadiense Felix Auger-Aliassime (N.9), un jugador que está asesorado por Toni Nadal, tío de 'Rafa' y entrenador del mallorquín durante casi toda su carrera (hasta finales de 2017).

Fue la 108ª victoria de Nadal en 111 partidos disputados en París y quizá, desde el punto de vista estadístico, una de las mejores del español: 40 de 46 puntos ganados con su primer servicio (25 de 27 en los dos primeros sets) y solo 13 errores no forzados (5 en los dos primeros sets).

"Hoy (viernes) he dado un paso importante en mi nivel. Durante dos sets y medio han sido los mejores minutos en pista desde que volví de mi lesión de costillas (tras Indian Wells en marzo). Me he divertido jugando al tenis y eso para mí es lo más importante", aseguró en conferencia de prensa

El español Rafael Nadal celebra su victoria sobre el holandés Botic Van De Zandschulp en tercera ronda del torneo parisino de Roland Garros, el 27 de mayo de 2022 Anne-Christine POUJOULAT AFP

Nadal comenzó un poco frío y se vio sorprendido por un 'break' de entrada del holandés, pero lo recuperó inmediatamente y, paradójicamente, casi se puede decir que el partido se acabó en ese momento.

El español no volvió a fallar un golpe, pese a buscar las líneas y mover de un lado a otros al 'gigante' (1,90m), que poco podía hacer ante la oleada de pelotazos que se le venía encima, sobre todo con el servicio de Nadal, ya que solo pudo devolver 4 de los 22 saques del balear en el primer set (6-3, 35 minutos), y siempre con el segundo servicio.

Zidane en las gradas

El segundo set también fue claramente para el español (6-2) y todo parecía sentenciado cuando Nadal se colocó 4-0 en el tercero, pero Van de Zandschulp dio sus últimos coletazos, lo que unido a algunos fallos del español (cometió cinco errores no forzados en los primeros 7 juegos del último parcial, tantos como en las dos primeras mangas), le permitió alargar un poco el partido ante el rey de la tierra batida.

El único que fue capaz de robarle algo de protagonismo a Nadal en la Suzanne Lenglen fue Zinedine Zidane. El público advirtió la presencia del exentrenador del Real Madrid al finalizar el primer set y durante un rato los espectadores se dedicaron más a gritar "Zizou, Zizou" y a pedirle que fiche por el París SG que a lo que ocurría en la pista.

Zinedine Zidane (C, primera fila) acudió con su esposa, Veronique Zidane, a ver a Nadal y se robó unos minutos de protagonismo cuando el público, al advertir su presencia, empezó a gritar "Zizou, Zizou" y a pedirle que fiche como entrenador del PSG Anne-Christine POUJOULAT AFP

En la sesión nocturna, el joven Alcaraz se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los octavos en el cuadro masculino de Roland Garros desde que lo hiciera Novak Djokovic en 2006 tras derrotar claramente por 6-4, 6-4 y 6-2 al estadounidense Sebastian Korda, el único jugador que ha ganado al murciano este año en tierra (en Montecarlo).

Revancha de Montecarlo

En un encuentro entre dos jugadores con un servicio muy efectivo, acabó decidiéndose por el mayor acierto de Alcaraz en los puntos de 'break' (4/15 para el español y 0/5 para el estadounidense) y la gran cantidad de errores no forzados de Korda (40 por 26).

"Volví a ver ese partido ayer (jueves) para corregir errores. Sabía que tenía que ser agresivo, dominar el partido y estar concentrado de principio al fin", explicó Alcaraz en zona mixta.

Antes, por la tarde, llegó la sorpresa de Zapata, un tenista procedente de la fase previa y que ya ha eliminado a dos cabezas de serie, ambos norteamericanos: Taylor Fritz y John Isner.

Ante el 'cañonero' norcarolino (que conectó 67 golpes ganadores por 40 el español), Zapata se mostró muy paciente para buscar los errores de Isner (que cometió 77 por 24 del valenciano) y solo le tembló el pulso cuando desaprovechó cinco bolas de partido en el cuarto set, pero no se vino abajo y se llevó la victoria tras tres horas y media de batalla.

