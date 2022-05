Scheffler sigue en cabeza del Charles Schwab Challenge, Pereira gana terreno

Los Angeles (AFP) – El golfista estadounidense Scottie Scheffler, número uno del ranking de PGA, se mantuvo el viernes en el trío de líderes del torneo Charles Schwab Challenge en una segunda ronda en la que el chileno Mito Pereira remontó posiciones.

Scheffler firmó una tarjeta de 65 golpes, cinco bajo par, con cinco birdies y sin bogeys, en el Colonial Country Club de Fort Worth (Texas).

El ganador del pasado Masters de Augusta no ha cometido un solo bogey en sus primeros 36 hoyos, en los que tiene un acumulado de 131 golpes (-9).

"Me encanta esa estadística", reconoció Scheffler. "Me he quitado el estrés de encima en su mayor parte".

A sus 25 años, Scheffler ha sido la gran sensación de la temporada en el circuito al acumular cuatro trofeos y desbancar del liderato de PGA al español Jon Rahm.

En Fort Worth, Scheffler trata de resarcirse de su decepcionante actuación en el Campeonato de la PGA de la semana pasada, donde no superó el corte.

"Llegué a casa y no hice nada el sábado y tuve un entrenamiento relajante el domingo. Definitivamente fue un buen descanso", dijo Scheffler sobre su inusual fin de semana libre.

Scheffler comparte el liderato con sus compatriotas Scott Stallings y Beau Hossler (USA).

El chileno Mito Pereira, quien dejó escapar el triunfo del Campeonato de la PGA con un error fatal en el último hoyo, mejoró su discreto recorrido del jueves y terminó con 66 golpes (-4), ascendiendo 28 lugares hasta el 15º.

Tanto el estadounidense Justin Thomas, ganador del Campeonato de la PGA, como su compatriota Will Zalatoris, que perdió el playoff de desempate en ese torneo, se quedaron fuera del corte el viernes en Fort Worth.

Clasificación al término de la segunda ronda del torneo Charles Schwab Challenge (par 70):

131 - Scott Stallings (USA) 67-64, Beau Hossler (USA) 66-65, Scottie Scheffler 66-65 (USA)

132 - Patrick Reed (USA) 66-66

133 - Pat Perez (USA) 67-66, Chris Kirk (USA) 66-67

134 - Max McGreevy (USA) 68-66, Davis Riley (USA) 67-67, Cam Davis (AUS) 66-68, Viktor Hovland (NOR) 69-65, Harold Varner (USA) 66-68

135 - Jordan Spieth (USA) 69-66, John Huh (USA) 69-66, Webb Simpson (USA) 66-69

136 - Denny McCarthy (USA) 68-68, Matt Jones (AUS) 70-66, Brendon Todd (USA) 68-68, Mito Pereira (CHI) 70-66, Kurt Kitayama (USA) 71-65, Christiaan Bezuidenhout (RSA) 68-68, Russell Knox (SCO) 68-68, Chad Ramey (USA) 70-66

© 2022 AFP