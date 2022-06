Nadal firma ante Djokovic otra obra maestra y se acerca a su 14º título en París

París (AFP) – Era el partido que todo el mundo esperaba y el espectáculo no defraudó: tras una batalla épica de 4h12, Rafael Nadal derrotó a Novak Djokovic por 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6 (7/4) y se mantiene en liza por conquistar su 14º Roland Garros y aumentar su récord de Grand Slam a 22.

Era el 59º capítulo de una rivalidad histórica, que ahora queda con 30 triunfos para el serbio y 29 para el español, aunque Nadal domina claramente en sus enfrentamientos en Roland Garros (8-2).

Ni la edad (el viernes cumplirá 36 años), ni su maltrecho pie izquierdo que le traicionó en Roma hace tres semanas, ni el partido programado en sesión nocturna, ni el jugar contra el número 1 del mundo... Nada parece poder detener al 'Rey de la Tierra Batida', que parece lejos de querer entregar el trono.

Con 41 títulos de Grand Slam en la Philippe Chatrier, Nadal firmó una obra de arte, quizás uno de sus mejores tres partidos en su torneo fetiche junto a finales de 2008 y 2020, cuando barrió de la pista a Roger Federer (6-1, 6-3 y 6-0) y a Novak Djokovic (6-0, 6-2 y 7-5), respectivamente.

Esta vez era solo para clasificar para las semifinales, pero casi nadie pone en duda que de este partido iba a salir el máximo favorito al título.

"No he ganado nada aún, solo me he dado la oportunidad de jugar de nuevo una semifinal en Roland Garros", recordó Nadal. "Voy a disfrutar de una noche emocionante para mí por lo que he pasado en los últimos tres meses (lesiones), pero a partir de mañana ya a prepararnos para el próximo partido".

El español Rafael Nadal devuelve una pelota al serbio Novak Djokovic en los cuartos de final de Roland Garros en París, el 1 de junio de 2022 Thomas SAMSON AFP

"Demostró que es un gran campeón"

La de Nadal fue una lección de cómo jugar al tenis: eficaz en el servicio, letal al resto, moviendo de lado a lado al rival abriendo ángulos con golpes a las líneas, efectivo en la red y cometiendo pocos errores no forzados.

Y cuando reaccionó Djokovic a mediado del segundo set para igualar el partido y después para casi forzar el quinto set, Nadal no se dejó amedrentar por el número 1, el mismo que le ganó en París el año pasado en semifinales, y se apuntó una victoria de antología que aumenta un poco más la leyenda del español en Roland Garros.

El serbio Novak Djokovic juega de revés contra el español Rafael Nadal en cuartos de final del Roland Garros en París, el 1 de junio de 2022 Anne-Christine POUJOULAT AFP

"Jugó mejor en los momentos importantes. Empezó muy bien, con 6-2 y 3-0, pero yo pude meterme en el partido y ganar el segundo set. Pero después el volvió a aumentar su nivel de tenis, demostrando por qué es un gran campeón", admitió el serbio.

A Nadal le espera en semifinales el alemán Alexander Zverev (N.3), que derrotó al joven fenómeno español Carlos Alcaraz, a quien le condenó la inexperiencia propia de su edad (19 años).

"No empecé bien, fui a remolque en los dos primeros sets y, aunque a partir del tercero jugué mejor, ya era un poco tarde", dijo Alcaraz tras perder 6-4, 6-4, 4-6 y 7-6 (9/7).

Zverev acaba con Alcaraz

El español cometió 56 errores no forzados, demasiados para tener alguna chance ante el alemán, que impuso su potente servicio para dominar el juego e impedir cualquier conato de reacción del joven prodigio, que pese a la derrota, se mantiene confiado para el futuro.

El alemán Alexander Zverev (der.) saluda al español Carlos Alcaraz tras vencer los cuartos de final del Roland Garros en París, el 31 de mayo de 2022 Anne-Christine POUJOULAT AFP

"Tengo nivel para ganar un Grand Slam", dijo contundente.

Una sensación que comparte el propio Zverev: "Es un jugador increíble. Le he dicho en la red (al saludarse después del partido) que va a ganar este torneo varias veces".

"Espero poder ganarlo (el torneo) antes de que empiece a ganarnos y que no tengamos opción alguna", bromeó del germano de 25 años, que tras ganar el título olímpico en Tokio el año pasado, aún busca su primera victoria en un Grand Slam.

En categoría femenina se decidió también la primera semifinal, que jugarán la estadounidense Coco Gauff (N.23) y la italiana Martina Trevisan (N.59).

La batalla generacional del tenis estadounidense en Roland Garros se la llevó la joven Gauff (18 años), que derrotó en dos sets a su compatriota Sloane Stephens (de 29 años), por 7-5 y 6-2.

La estadounidense Coco Gauff devuelve una pelota en un partido contra su compatriota Sloane Stephens en los cuartos de final de Roland Garros en París, el 31 de mayo de 2022 Anne-Christine POUJOULAT AFP

Antes, Trevisan (28 años) dio la sorpresa al eliminar a la canadiense Leylah Fernandez (N.18) por 6-2, 6-7 (3/7) y 6-3, en un partido en el que la joven finalista del último US Open (19 años) cometió demasiados errores no forzados (44) como para esperar poder avanzar.

Tanto para Gauff como para Trevisan será su primera semifinal en la tierra parisina y en un torneo del Grand Slam.

