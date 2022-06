El técnico del Real Madrid de baloncesto sale del hospital

Madrid (AFP) – El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, ha recibido el alta y ha salido este martes del hospital donde se encontraba tras sufrir un problema cardíaco, informó el club blanco.

"Pablo Laso ha recibido hoy, martes 7 de junio, el alta del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja", anunció el Real Madrid en un breve comunicado.

"Desde este momento, nuestro entrenador continuará en su domicilio con el tratamiento médico correspondiente", concluye la nota del Real Madrid.

Laso había abandonado el lunes la unidad de cuidados intensivos del centro hospitalario, aunque siguió ingresado.

"Ya estoy en casa, y me encuentro perfectamente. He tenido la suerte que la vida me ha dado un aviso", escribió Laso en sus redes sociales.

"Como me dijo el Dr. ayer, estoy mejor que hace 5 días. Con fuerza y ganas de volver cuanto antes", concluyó el mensaje del técnico merengue.

Laso sufrió en la madrugada del domingo un infarto que llevó a su hospitalización de urgencia, según informó ese día el equipo merengue.

El técnico había dirigido sin problemas a su equipo el sábado en la victoria 83-71 sobre el Baskonia en el segundo partido de la eliminatoria de semifinales de la liga de baloncesto española.

Laso, entrenador del Real Madrid desde 2011, no estará el martes en el tercer encuentro de esta eliminatoria, en la que el equipo merengue será dirigido por su segundo, Chus Mateo.

© 2022 AFP