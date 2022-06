Bolsonaro vuelve a subir el tono contra el poder judicial en Brasil

Brasilia (AFP) – El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a atacar este martes a los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) y amenazó con dejar de cumplir sus decisiones, al tiempo que cuestionó nuevamente la confiabilidad del sistema electoral.

Anuncios Lee mas

Bolsonaro se mostró irritado con el máximo tribunal tras una decisión desfavorable a un diputado aliado que fue destituido de su mandato por difundir noticias falsas.

"Tengo la obligación de actuar. He jugado dentro de los límites (constitucionales). No hay una sola palabra o acto mío fuera de la Constitución. ¿Es posible que tres (jueces) del STF sigan creyendo que todo lo pueden? No voy a vivir como una rata, tiene que haber una reacción", clamó Bolsonaro durante un acto oficial en el Palacio de Planalto en Brasilia.

En el poder desde 2019, Bolsonaro buscará la reelección en octubre y probablemente enfrentará en segunda vuelta al expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), favorito en los sondeos.

Fernando Francischini (PSL, derecha), diputado regional de la Asamblea Legislativa del estado de Paraná (sur), fue destituido por el Tribunal Superior Electoral (TSE) en 2021, tras alegar sin pruebas que en 2018 las urnas de votación habían sido manipuladas para impedir la victoria de Bolsonaro en primera vuelta.

El caso volvió al tapete estos días, después que un juez del STF ordenara devolver el cargo a Francischini, pero una sala del tribunal revirtió esa decisión este martes, manteniéndolo apartado.

El presidente, que ya tuvo videos removidos en las plataformas y enfrenta una investigación en el STF por difundir informaciones falsas, reiteró las alegaciones.

"Ese diputado no diseminó informaciones falsas, lo que él dijo en ese vivo yo también se lo dije a todo el mundo: que estaba habiendo fraude en las elecciones de 2018", afirmó Bolsonaro.

El mandatario ultraderechista volvió a lanzar dudas sobre la transparencia del voto electrónico, utilizado en Brasil desde 1996, y negó estar "conspirando para permanecer en el poder".

"Entregaré el mando a cualquiera, mientras venza las elecciones en una votación transparente", dijo.

Sus constantes ataques al sistema electoral alimentan temores de que no reconozca una eventual derrota e intente emular al expresidente estadounidense Donald Trump, al que muchos acusan de incitar las protestas que terminaron en la violenta invasión del Capitolio en Washington en 2021.

Como en otras ocasiones, Bolsonaro amenazó este martes con dejar de cumplir decisiones de la máxima corte.

"Yo era de la época en que decisiones del Supremo Tribunal Federal no se discutían, se cumplían. Yo fui de ese tiempo. Pero ya no lo soy más", dijo.

© 2022 AFP