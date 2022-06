Nace coalición para proteger el océano Pacífico en América

Los Angeles (AFP) – Nueve países de América con costas en el Pacífico, entre ellos Estados Unidos, conformaron el jueves una "coalición para la protección de los océanos", desde Alaska hasta la Patagonia, una iniciativa lanzada por Chile como parte de su diplomacia "turquesa".

"Estamos celebrando el multilateralismo y la oportunidad que el diálogo nos abre para la construcción de un mundo mejor. Los océanos son los principales sumideros naturales de carbono y, como tal, tienen un papel crucial en los efectos del cambio climático", dijo el gobernante chileno, Gabriel Boric, al firmar el acuerdo.

Se sumaron a la iniciativa de Chile los gobernantes de Colombia, Perú, Costa Rica, Ecuador, Panamá, los cancilleres de Canadá y México, además del enviado especial presidencial de Estados Unidos para el clima, John Kerry.

Los líderes participan en Los Ángeles en la Cumbre de las Américas, donde la protección del medio ambiente es un tema clave.

"Tenemos que trabajar mejor en la protección de nuestros mares porque las especies marinas no conocen fronteras (...) Es un acuerdo de cooperación. Hemos establecido áreas comunes de protección. No se trata de no aprovechar los recursos marinos, se trata de explotar esos recursos con racionalidad y sostenibilidad", dijo a la AFP el presidente de Costa Rica, Rodrigo Cháves, uno de los firmantes del acuerdo.

"La creación de esta red hemisférica responde al impulso del Gobierno de Chile por una Política Exterior Turquesa, que contempla tanto el cuidado del medio ambiente terrestre, como de los océanos", señaló, por su parte, la Cancillería chilena en un comunicado.

La propuesta contempla la creación de áreas marinas protegidas desde Canadá hasta Chile. Se trata de espacios delimitados reconocidos legalmente para asegurar la preservación de la biodiversidad marina.

En estos espacios se busca proteger especies marinas únicas, aumentar las oportunidades de turismo y potenciar el desarrollo sustentable de comunidades costeras, explicó la cancillería chilena. Chile apoya la iniciativa de proteger el 30% del océano hacia el 2030.

"Desde Chile lideramos un documento para la coalición de protección de los océanos, con el acompañamiento de ocho países del Pacífico. Creo que ese es un hito fundamental. Desde la cancillería hemos dicho que uno de los ejes fundamentales es la política turquesa", explicó la canciller Antonia Urrejola.

