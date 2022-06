"Nunca fui más feliz tras no meter un triple", dice Curry sobre fin del récord

San Francisco (AFP) – Tras quedarse sin anotar un triple por primera vez desde 2018, el base Stephen Curry restó importancia a la pérdida de este récord ya que los Warriors acabaron batiendo el lunes a los Celtics y poniéndose a las puertas del anillo de la NBA.

Curry, el mejor tirador de la historia, falló sus 9 intentos desde la línea de tres puntos y terminó con apenas 16 puntos en el triunfo del lunes de los Golden State Warriors 104-94 ante los Boston Celtics.

Los Warriors lideran ahora 3-2 las Finales de la NBA y podrían asegurarse el anillo en el sexto partido de la eliminatoria del jueves.

"Creo que nunca he sido más feliz después de una noche sin meter un triple, sabiendo el contexto del juego", aseguró el base en la conferencia de prensa. "Sí, quiero hacer tiros, pero el resto se trata de cómo ganamos el partido, y lo hicimos".

"Por supuesto que me molesta como tirador. Uno quiere impactar en el juego de esa manera. Pero afortunadamente eso no es lo único que hago en la cancha", dijo Curry, que aportó también 8 asistencias y 3 rebotes.

El base, líder histórico de triples en la NBA, había anotado al menos un lanzamiento de tres puntos en todos sus 132 juegos anteriores de playoffs en su carrera.

Curry, de 34 años, tenía además la mayor racha de la historia con 233 partidos seguidos anotando al menos un tiro de tres, todos los disputados desde noviembre de 2018.

El base, que persigue su cuarto anillo, se felicitó de que otros compañeros como Andrew Wiggins (26 puntos) y Klay Thompson (21) asumieran el liderazgo ofensivo y aseguró que su sequía no le resta ninguna confianza para el choque del jueves.

"Es muy simple, voy a seguir tirando", recalcó. "No tengo miedo de quedarme a cero y cuando he tenido partidos así, luego he respondido bien".

