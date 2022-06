Confirmada la sanción a España, que no jugará el Mundial de Rugby

Madrid (AFP) – La Comisión de Apelaciones de la Federación Internacional de Rugby ha rechazado este lunes el recurso presentado por España tras su exclusión del Mundial de 2023 en Francia por alinear a un jugador no elegible durante la clasificación, anunció World Rugby.

La Comisión ratificó de esta manera la decisión de World Rugby de sacar a España del Mundial del próximo año después de considerar que el pilar sudafricano Gavin Van den Berg no cumplía los criterios para jugar con España.

Van den Berg fue alineado durante los partidos contra Países Bajos (victoria 43-0 en 2020 y 52-7 en 2021), durante el Torneo B, calificatorio para el Mundial.

El jugador no habría cumplido con la condición de estar tres años continuados en España sin haber estado fuera del país más de 60 días desde su debut competitivo en septiembre de 2018 para ser elegible.

La Federación Española de Rugby (FER) expulsó el 26 de mayo al Alcobendas, club de Van den Berg, de la liga española al considerar que tres miembros del club manipularon las fechas de entrada y salida en España en el pasaporte del jugador para que pudiera cumplir con los criterios de elegibilidad.

A finales de abril, una comisión judicial independiente impuso una multa de 25.000 libras (31.463 dólares), una deducción de cinco puntos y, como consecuencia, la expulsión del país de la Copa del Mundo.

Esta decisión llevó a que Alfonso Feijoo, presidente de la Federación Española de Rugby (FER), anunciara su intención de dimitir del cargo y la presentación de un recurso rechazado este lunes.

La Comisión de Apelaciones "examinó todas las nuevas evidencias documentales (presentadas por España) y decidió no admitirlas" al considerar que "no había explicado adecuadamente por qué esta evidencia no había estado disponible tras una razonable averiguación antes de la audiencia original".

A ello se une que "la nueva evidencia presentada no sólo estaba incompleta sino que además contenía acusaciones contra el jugador y otras personas relacionadas con la alteración de una fotocopia de un documento nacional de identidad" que está siendo investigada por "los organismos competentes correspondientes de la jurisdicción española".

La decisión de la Comisión "es definitiva y obligatoria, sin derecho a apelación", recuerda World Rugby, por lo que España se queda fuera del Mundial.

