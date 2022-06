El italiano Matteo Berrettini se retira de Wimbledon tras dar positivo al covid-19

Wimbledon (Reino Unido) (AFP) – El tenista italiano Matteo Berrettini, finalista el año pasado y uno de los favoritos en el torneo de Wimbledon de este año, anunció el martes su retirada tras dar positivo al coronavirus.

"Con el corazón roto anuncio que tengo que retirarme de Wimbledon debido a un test positivo por covid-19", escribió el jugador de 26 años en Instagram.

Berrettini, número 11 del mundo, estaba considerado como una de las mayores amenazas para el defensor del título, Novak Djokovic, en el All England Club londinense, tras haber conquistado títulos consecutivos en hierba en Stuttgart y Queen's.

El italiano, que debía debutar en Wimbledon el martes a las 12h00 GMT enfrentándose al chileno Cristian Garín, cabeza de serie número 43, en la pista N.1, fue reemplazado por el sueco Elias Ymer (N.137, eliminado en la última ronda de las calificatorias).

El partido fue retrasado y desplazado a la pista 18, donde también jugará el martes el argentino Diego Schwartzman.

"Sentí síntomas de gripe y me mantuve aislado en los últimos días. Los síntomas no eran graves, pero me pareció importante volver a hacer la prueba esta mañana para proteger a mis compañeros y a todos los que participan en el torneo", explicó Berrettini.

"No tengo palabras para describir la extrema decepción que siento. El sueño ha terminado por este año, pero volveré más fuerte", agregó.

El italiano, un jugador muy alto y con un saque muy potente, le arrebató un set a Djokovic en la final de 2021, y llegó a Wimbledon de este año con confianza, invicto sobre hierba.

Se encontraba en la mitad del cuadro de Rafael Nadal y, de ganar al español, podía esperar una revancha contra el serbio en la final.

