Moody's afirma que Rusia incurrió en impago de su deuda

París (AFP) – Los pagos bloqueados de intereses de la deuda rusa constituyen una situación de impago, estimó la agencia de calificación Moody's en un comunicado publicado en su sitio de internet en la madrugada de este martes.

"El 27 de junio, los tenedores de la deuda rusa no habían recibido el pago de los cupones de dos eurobonos por valor de 100 millones de dólares al expirar el periodo de gracia de 30 días naturales, lo que consideramos como una situación de impago según nuestra definición", explicó la agencia de calificación.

Esta situación no implica un estatus jurídico de cese de pago para Rusia porque las agencias de calificación ya no pueden calificar a ese país debido a las sanciones internacionales impuestas contra Moscú por la invasión de Ucrania.

Ahora le corresponde a un comité de acreedores, el Comité de Determinación de Derivados de Crédito (CDDC), evaluar si Rusia incumple o no los pagos. Como aún no se ha pronunciado sobre la cuestión, la situación sigue sin estar clara.

Moscú reaccionó este martes e invitó a la agencia a "explicarse".

"En lo que respecta a Moody’s, hace poco decidieron no tomar en cuenta a nuestro país, rehusaron calificar a nuestro país. ¿Quiere esto decir que Moody’s ha reanudado el proceso de calificación?", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Rusia debía pagar 100 millones de dólares en intereses sobre su deuda el 27 de mayo, un plazo con un periodo de gracia de un mes que expiró el domingo.

El Ministerio de Finanzas ruso afirmó haber pagado el dinero en moneda extranjera ya el 20 de mayo. Pero admitió el lunes que el dinero no había llegado a los acreedores, porque los intermediarios bancarios bloquearon los pagos debido a las sanciones impuestas por los países occidentales como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Rusia aseguró el lunes que "la no obtención del dinero por parte de los inversores no es resultado de que no haya habido un pago, sino que está causada por la acción de terceros, algo que no está directamente considerado [...] como un caso de impago".

Estados Unidos prohíbe desde fines de mayo a Moscú pagar sus deudas en dólares.

Sin embargo, algunos bonos europeos, emitidos antes de 2018, "no contienen una cláusula" que permita a Rusia "reembolsarlos en rublos", dijo Moody's en su comunicado.

El precedente de 1998

El CDDC había consignado a principios de junio la ausencia de pago por Moscú de 1,9 millones de dólares de intereses de retraso sobre un vencimiento precedentes.

Ahora prevé reunirse en miércoles por la tarde para deliberar sobre el vencimiento no cumplido del 27 de mayo

También este comité decidirá si activa los CDS (Credit Default Swap), productos financieros que sirven de seguro contra los impagos de una deuda.

Pero, de hecho, Rusia tiene claramente los medios para devolver los intereses de su deuda exterior, que sea en dólares o en euros, destacan los analistas financieros

En 1998, Rusia había decretado una moratoria unilateral sobre el pago de su deuda extranjera tras haber devaluado el rublo, y renunciado a hacer frente a sus vencimientos ante sus acreedores.

Pero Moscú logró entonces renegociar el programa de vencimientos con sus principales acreedores, logrando así evitar ser declarada en 'default'

Por tanto, Rusia no ha incurrido en impago desde 1918, durante el inicio de la revolución rusa.

© 2022 AFP