Roberto Bautista se retira de Wimbledon por positivo en covid-19

Wimbledon (Reino Unido) (AFP) – El español Roberto Bautista, número 19 del mundo, tuvo que retirarse el jueves del torneo de Wimbledon por positivo en covid-19 antes de su enfrentamiento contra el colombiano Daniel Elahi Galán (N. 109), anunció el jugador español en Twitter.

Anuncios Lee mas

"Hoy he notificado a @Wimbledon mi baja. He dado positivo en Covid-19. Afortunadamente, los síntomas no son muy graves, pero creo que es la mejor decisión. Gracias por vuestro apoyo. Espero volver pronto", publicó el tenista en la red social.

El 17º cabeza de serie y semifinalista en 2019, es el tercer tenista en abandonar el torneo debido al covid-19, después del italiano Matteo Berrettini (N. 11), finalista el año pasado, y del croata Marin Cilic (N. 17), finalista en 2017.

Galán, por su parte, se enfrentará en tercera ronda al canadiense Denis Shapovalov (N. 16) o al estadounidense Brandon Nakashima (N. 56) por un puesto en los octavos de final del torneo británico.

- Resultados de la cuarta jornada del torneo de tenis de Wimbledon, tanto en categoría masculina como femenina, que se disputa este jueves en Londres.

- Individuales masculinos - Segunda ronda:

Daniel Galán (COL) derrotó a Roberto Bautista (ESP/N.17) no se presentó

./bds/dam/iga

© 2022 AFP