Duplantis confirma su estatuto de favorito para el Mundial de Atletismo, Jacobs levanta dudas

Estocolmo (AFP) – Con la mejor marca de la historia al aire libre (6,16 m), el sueco Armand Duplantis confirmó este jueves en Estocolmo su estatuto de gran favorito al oro en salto con pértiga en el Mundial de Eugene (del 15 al 24 de julio), una cita a la que llegará con dudas el italiano Marcell Jacobs.

Anuncios Lee mas

El campeón olímpico de los 100 metros no corrió finalmente en la etapa sueca de la Liga de Diamante al sentir unas molestias en el glúteo en el entrenamiento del miércoles.

"Desde ayer, tras el entrenamiento, Marcell tiene molestias en el glúteo. Esta mañana volvimos a examinar la situación, pero su cuerpo da señales de incomodidad. A quince días del Mundial, no podemos tomar el riesgo de correr esta noche", declaro su entrenador Paolo Camossi, en un comunicado de la federación italiana.

Esta circunstancia hará que Jacobs se presente en Eugene dentro de dos semanas sin haber corrido ninguna prueba de 100 metros a nivel internacional, después de haber sido perturbado ya por una lesión en un muslo en las últimas semanas.

Continúa la mala suerte para el italiano de 27 años, campeón olímpico por sorpresa en los 100 m y en 4x100 m relevos el año pasado en Tokio, y campeón del mundo en sala de los 60 m en Belgrado a mediados de marzo.

Problemas intestinales en Kenia a principios de mayo primero y una elongación en el muslo a mediados del mismo mes, impactaron la preparación de Jacobs, que solo ha disputado dos competiciones en los 100 metros, el 18 de mayo y después la semana pasada en Italia, contra una débil competencia.

El italiano contaba con la reunión sueca para encontrar oposición del más alto nivel antes del Mundial en Oregon.

Si Jacobs suma problemas, otra de las grandes estrellas del atletismo actual, el joven Duplantis (22 años) acumula récords y victorias.

Mejor marca de la historia al aire libre

En casa, el campeón olímpico del salto con pértiga superó el listón colocado a 6,16 m, lo que supone la mejor marca de la historia lograda al aire libre.

"¡Qué maravillosa sensación! Es fantástico salta en la pista en la que me entreno. ¡Vivo a 10 minutos de aquí! De alguna manera, quería defender mi territorio. Y el público sueco me ha dado una motivación extra", destacó Duplantis.

"Sentía que tenía la forma para hacer un resultado así. No forzosamente la mejor forma de mi vida, porque creo que aún puedo mejorar. No he estado perfecto. Tengo aún margen (de mejora)", añadió.

Poseedor del récord del mundo absoluto (6,20 logrado en marzo en Belgrado, bajo techo), el joven saltador superó en un centímetro su anterior mejor marca al aire libre, lograda en Roma en septiembre de 2020 y lo hizo a solo dos semanas del Mundial de Atletismo de Eugene (del 15 al 24 de julio).

Antes de Duplantis, el poseedor del récord era el legendario saltador ucraniano Sergey Bubka, que en 1984 saltó 6,14 m al aire libre.

Pese a su juventud, 'Mondo' Duplantis, que creció en Luisiana y es hijo de padre estadounidense y madre sueca, domina con puño de hierro la disciplina desde hace varios años.

En 2018 se convirtió en campeón de Europa en Berlín y el año pasado fue oro olímpico, por lo que el único título que le falta es el mundial al aire libre, que podría conseguir dentro de dos semanas en Estados Unidos.

Desde 2020, Duplantis ha batido ya cuatro veces el récord del mundo, llevándolo progresivamente de 6,17 a 6,20 m, logrado en marzo en el Mundial en pista cubierta celebrado en la capital serbia.

Mejor marca del año para Dos santos

Otro atleta que parece que llegará en forma a Eugene será el brasileño Alison Dos Santos, medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos, que consiguió la mejor marca del año en los 400 m vallas con un crono de 46.80, su segunda mejor marca personal, solo por detrás del crono que le dio el bronce olímpico en Tokyo hace menos de un año (46.72).

El tiempo logrado en la capital sueca supone la sexta mejor marca de toda la historia, solo dos centésimas peor que el antiguo récord del mundo del estadounidense Kevin Young (46.78), quien conservó la plusmarca durante 29 años hasta que el crono fue mejorado en la final olímpica de Tokio por el noruego Karsten Warholm, el campeón olímpico que trata de recuperarse de una contractura sufrida a comienzos de junio, el estadounidense Rai Benjamin, plata olímpica, y el propio Dos Santos.

En la misma prueba, pero en versión femenina, la holandesa Femke Bol logró un crono de 52.27. Ninguna atleta había corrido tan rápido en una prueba de la Liga de Diamante... aunque por detrás de los 51.41 (nuevo récord del mundo), que logró Sydney McLaughlin hace una semana en las pruebas de clasificación estadounidense.

El campeón olímpico indio de jabalina Neeraj Chopra mejoró una vez más su plusmarca personal (con un lanzamiento de 89,94 m), pero acabó segundo por detrás del campeón del mundo granadino Anderson Peters (90,31 m).

© 2022 AFP