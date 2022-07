Tripulación de avión venezolano retenida en Argentina está vinculada al terrorismo, según Abdo

Uno de los 19 tripulantes del Boeing 747 "inclusive se hizo una operación para cambiarse la cara en Cuba", dijo el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez eld at the Ezeiza airport in Buenos Aires, after raising suspicion on the motifs of its flight to Argentina, official sources informed AFP on June 12, 2022. View of the Boeing 747-300 registrered number YV3531 of Venezuelan Emtrasur cargo airline at the international airport in Cordoba, Argentina, on June 6, 2022, before taking off for Buenos Aires.

Sebastian BORSERO AFP/Archivos