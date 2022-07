Badosa avanza por la hierba de Wimbledon, donde cae Swiatek

La española Paula Badosa devuelve el servicio a la checa Petra Kvitova, en el partido de Wimbledon que le dio su pasaje a octavos de final, el 2 de julio de 2022 en All England Tennis Club, Londres

Wimbledon (Reino Unido) (AFP) – El cuadro femenino de Wimbledon se vio el sábado despejado con la derrota de la favorita, Iga Swiatek, dejando un camino más abierto a la española Paula Badosa, que pasó a octavos de final por segunda vez en su carrera.

Ante la ausencia de la defensora del título --la australiana Ashleigh Barty, que se retiró en marzo-- la polaca, número uno del mundo, era la mejor situada para alzar el trofeo del Grand Slam sobre hierba.

Sobre todo, después de que este año haya acumulado títulos en pista dura en Doha, Indian Wells y Miami, y luego en tierra batida en Stuttgart, Roma, Madrid y París.

Swiatek llevaba 37 victorias consecutivas, pero contra todo pronóstico la francesa Alizé Cornet, de 32 años y 37ª del mundo, puso fin a esa racha batiéndola en tercera ronda por 6-4 y 6-2.

"No he jugado bien, me confundí con la táctica" y Cornet "como jugadora sólida, lo aprovechó bastante bien", admitió la polaca en rueda de prensa.

"Básicamente lo que he cambiado esta temporada es que empecé a ser más y más agresiva. Era realmente algo cómodo para mí tener la iniciativa y ser proactiva, pero aquí no podía controlar la bola, así tuve que frenar un poco", explicó.

La francesa, que en 2014 había llegado a octavos de final ganando a Serena Williams pero desde entonces no pasaba de la tercera ronda, dijo "no tener palabras" para expresar su emoción.

Badosa a por Halep

Tras la eliminación de Swiatek solo queda en competición una campeona de Wimbledon, la rumana Simona Halep que se impuso espectacularmente a la leyenda estadounidense Serena en una apoteósica final en 2019.

Tras vencer en apenas una hora a la polaca Magdalena Frech en tercera ronda, Halep se medirá el lunes en octavos de final con Badosa.

La española, que el sábado se impuso a la checa Petra Kvitova --de 32 años y dos veces campeona de Wimbledon (2011 y 2014)-- por 7-5 y 7-6 (7/4), es muy consciente del nuevo reto.

"No creo que sea una 'oportunidad' muy buena tener a Halep en cuarta ronda ni tener a Kvitova en tercera, ni lo que venga después", afirmó la número 4 del mundo, considerando que le ha tocado un cuadro muy difícil.

"La última vez que jugué con Halep me pegó una paliza y es favorita", subrayó, esperando "a ver si la elimino también pero va a ser difícil".

En la pasada edición Badosa cayó el octavos de final contra la checa Karolina Muchova, eliminada este año por Halep en la primera ronda.

Otra peligrosa contrincante, la joven estadounidense Coco Gauff, 12ª del mundo y finalista del último Roland Garros, se despidió también del All England Club londinense derrotada por su compatriota Amanda Anisimova (25ª).

Tsitsipas versus Kyrgios

En el cuadro masculino, la atención estaba centrada el sábado en el duelo entre el griego Stefanos Tsitsipas, cuarto cabeza de serie, y el controvertido australiano Nick Kyrgios, que prometía un choque de titanes en la pista número 1.

La confianza de Tsitsipas está por las nubes después de conseguir su primer título sobre hierba en Mallorca la semana pasada, pero se enfrentaba a un jugador al que sólo ha ganado una vez en sus cuatro enfrentamientos.

Kyrgios, 40º de la clasificación, que se impuso cuando ambos se enfrentaron en el torneo alemán sobre hierba de Halle, ha causado sensación en Wimbledon, dentro y sobre todo fuera de la pista con su polémico comportamiento y provocadoras declaraciones.

El vencedor de este encuentro será muy probablemente el principal obstáculo en las próximas rondas en el camino hacia una final del español Rafael Nadal, segundo cabeza de serie, que el sábado debía imponerse sin demasiado esfuezo al italiano Lorenzo Sonego, 54º del mundo.

Único latinoamericano que sigue en la competición individual en Wimbledon, el chileno Cristian Garín, número 43 de la clasificación, pasó por segunda vez en su carrera a octavos de final.

Allí tendrá que verse las caras el lunes con el australiano Alex de Miñaur, 27º del mundo, un jugador superrápido sobre la hierba que la semana pasada lo derrotó en primera ronda del torneo preparatorio inglés de Eastbourne.

