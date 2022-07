Rybakina derrota a Halep y jugará la final de Wimbledon ante Jabeur

Wimbledon (Reino Unido) (AFP) – Elena Rybakina, 23ª jugadora mundial, se clasificó este jueves para la final de Wimbledon, en el que participa por segunda vez, al derrotar en la segunda semifinal a la rumana Simona Halep (18ª) por 6-3 y 6-3, convirtiéndose en la primera representante de Kazajistán en alcanzar la final de un torneo del Grand Slam.

Anuncios Lee mas

"No sé cómo describir cómo me siento. Ha ido muy bien, me había preparado bien mentalmente. Hice todo lo posible y conseguí hacer un partido increíble", comentó la jugadora de 23 años.

Rybakina, nacida en Moscú y cuyo mejor resultado en un Grand Slam era los cuartos de final de Roland Garros en 2021, se enfrentará en la final del sábado a la tunecina Ons Jabeur (2ª), que ganó unas horas antes a la alemana Tatjana Maria (103ª).

"Será un gran partido. Ella es una gran jugadora, es muy difícil jugar contra ella y no será fácil contrarrestarle", afirmó sobre ese próximo duelo ante la tenista norteafricana.

Rybakina se convierte en la finalista más joven en Wimbledon desde Garbiñe Muguruza en 2015.

El jueves, la tenista kazaja hizo valer sus fuertes golpeos y especialmente su servicio. Las cifras ahí son claras: Rykakina consiguió 5 'aces' y no cometió ninguna doble falta, mientras que Halep no pudo hacer ningún 'ace' e hizo nueve dobles faltas).

Halep, campeona de Wimbledon en 2019 y muy apoyada por el público británico, tuvo problemas desde el inicio del partido y tuvo que ver cómo Rybakina se ponía pronto con 3-0 a favor, antes de cerrar la primera manga con solidez. Era el primer set que la rumana perdía en esta edición del torneo londinense.

La tenista rumana Simona Halep le devuelve una bola a la kazaja Elena Rybakina en semifinales del torneo de Wimbledon el 7 de julio de 2022 en Londres Adrian Dennis AFP

En el segundo set, Rybakina firmó ya de entrada un 'break', aprovechando dos dobles faltas de Halep, que pudo luego reaccionar y equilibró 2-2. Sin embargo, Halep no tuvo más bolas de 'break' y Rybakina selló su victoria con otro 6-3.

© 2022 AFP