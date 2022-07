"El objetivo es intentar llegar al podio", dice Nairo antes del tramo decisivo del Tour

Morzine (Francia) (AFP) – El escalador colombiano Nairo Quintana, décimo actualmente en la general del Tour de Francia, afirmó este lunes, día de descanso y con Alpes y Pirineos en el horizonte, que su objetivo es "intentar llegar al podio", del que le separa menos de un minuto.

"De momento hemos visto que estoy muy bien, (...) yo creo que esta semana nos va a ir bien, tengo buena sensación, buen cuerpo, vamos a intentar estar lo más adelante posible", declaró en la noche del lunes en una videoconferencia de prensa el líder de la formación francesa Arkea Samsic, que suma tres podios en el Tour en su palmarés (dos segundos puestos y un tercero).

Nairo confesó que su objetivo en este Tour es de nuevo "intentar llegar al podio". "Cedimos algunos segundos en la Planche des Belles Filles, pero la sensación sigue siendo buena, hemos visto a hombres que han caído estos días, que han caído en la general, poco a poco se va seleccionando más el grupo, tengo buena sensación, quiero hacerlo muy bien y el día a día nos irá diciendo hasta dónde puedo llegar", añadió el antiguo corredor del Movistar.

Quintana, que se vio involucrado en una caída el sábado, afirmó que "afortunadamente no fue muy relevante, sí hay dolencias de golpes pero por fortuna no fue nada grave".

El 'escarabajo' del Arkea es el corredor colombiano mejor colocado en la general del Tour, a dos minutos y 13 segundos del líder Tadej Pogacar, y a 56 segundos del podio, que marca el galés del Ineos Geraint Thomas.

Para las próximas etapas, confesó que no tienen "demasiada estrategia". "Estar muy atentos a los cortes y la manera en que puedan jugar el Jumbo y posiblemente algo el Ineos, que son los dos equipos que pueden intentar ganar a Pogacar, si tenemos la pierna buena por qué no ir para adelante con alguno de ellos".

"Conservador"

Aunque Quintana anunció que no mostrará un perfil agresivo en las subidas, consciente de que ese rol le corresponde más a otros corredores en virtud del potencial de sus equipos y de sus ambiciones, "porque atacar por atacar es a veces clavarte el cuchillo en el cuello (...) Fue muy valiente pero finalmente murió en el ataque, voy a ser bastante conservador", proclamó metafóricamente.

Después del díptico alpino el miércoles (Col du Granon) y el jueves (Alpe d´Huez) los Pirineos se erigen en jueces de la carrera en opinión de Nairo. "La tercera semana yo creo que llegaré con buenas sensaciones de piernas y en estas etapas de los Pirineos tengo confianza que nos va a ir bien, y poder exigir más el cuerpo para lograr aquello por lo que vinimos".

Con el dorsal 151 a la espalda, el corredor de 32 años ve cómo la llegada de una nueva generación de jóvenes corredores comienza a copar los puestos de honor en la mayoría de las carreras, aunque Nairo se ve aún capaz de "hacer cosquillas". "Está claro que está habiendo un cambio generacional, hemos visto a una cantidad de jóvenes ganar este año, como todo en la vida va por generaciones, pero aún quedamos los viejitos que seguimos haciendo cosquillas, y con motivación y con el trabajo que siempre nos ha caracterizado nos mantenemos, si no ganando, sí en la pelea".

Sobre Rigoberto Urán (EF) y Daniel Martínez (Ineos), ya casi sin objetivos en la general, Quintana no dudó en relativizar la discreta primera parte del Tour para los otros dos colombianos en la carrera. "Han venido como favoritos para el top 10. Lamentablemente a veces no se dan las cosas como uno quiere. Somos humanos, nos duele también y si no se puede, pues no se puede, eso no quiere decir que Dani no esté capacitado para hacerlo".

