Argentina pide a Uruguay que sume a todos los socios del Mercosur a un TLC con China

"¿Por qué no lanzamos juntos el acuerdo con China? ¿Por qué no lo evaluamos juntos? Va a ser mucho más fuerte así ese acuerdo", dijo el presidente argentino, Alberto Fernández (C), sobre los avances anunciados por su par uruguayo, Luis Lacalle Pou (D)

ESTEBAN COLLAZO Presidencia de Argentina/AFP/Archivos