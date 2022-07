Uttrup Ludwig gana la tercera etapa del Tour femenino, Vos sigue líder

Epernay (Francia) (AFP) – La campeona de Dinamarca Cecilie Ludwig Uttrupse impuso al esprint, en un pequeño grupo, por delante de la ciclista que lleva el maillot amarillo, la neerlandesa Marianne Vos, en la tercera etapa del Tour de Francia femenino, el martes en Epernay.

El día después de una jornada de pesadilla para su equipo FDJ-Suez, marcada por el abandono de la otra líder de la formación francesa, Marta Cavalli, la danesa, también retrasada en una caída, reaccionó ganando esta etapa en los viñedos de Champaña.

"Ha tenido un sabor a revancha tras la jornada de mierda de ayer (lunes)", afirmó la ciclista danesa, que terminó llorando de emoción tras esta duodécima victoria en su carrera, la más importante a sus 26 años.

"Quería ayudar al equipo, mantener mi espíritu de lucha. Sabía que si las piernas me acompañaban podía disputar la victoria. Pero de ahí a conseguirlo, a ganar una etapa en el Tour de Francia y con este maillot (de campeona de Dinamarca)... ¡Dios mío, qué más pedir!", exclamó.

La subida de Mutigny (900 metros a un 12,2% de desnivel medio) marcó el rumbo de esta etapa.

Presente en un segundo grupo, Cecilie Uttrup Ludwig aprovechó las caídas de Demi Vollering y Liane Lipert en el descenso y la falta de cooperación del grupo de cabeza para alcanzarles a seis kilómetros de la meta.

Van Vleuten pierde tiempo

Terminó por no darles opción en la lucha por la victoria final.

"Me repetía que tenía que ir al menos a por el podio de la etapa, al menos a por el podio. Y de pronto me dije que la situación no se presentaba nada mal, así que me esforcé al máximo", describió la triunfadora del día.

En los últimos dieciséis kilómetros, la gran favorita, Annemiek van Vleuten, evidenció en dos ocasiones signos de debilidad.

La líder del Movistar, campeona del Giro de Italia a principios de mes, cedió terreno en el Monte Bernon (1 km al 4,6%) a cuatro kilómetros de la línea, donde sus rivales se disputaron las bonificaciones.

Las ciclistas compiten durante la tercera etapa del Tour de Francia femenino, el 26 de julio de 2022 con llegada en Epernay, Francia JEFF PACHOUD AFP

Pudo recuperarse, pero se vio retrasada luego en el final de la etapa y quedó a veinte segundos de las adversarias más rápidas del día. La ciclista neerlandesa acumula ya casi un minuto de desventaja en la general respecto a sus dos grandes rivales, la polaca Katarzyna Niewiadoma y la italiana Elisa Longo Borghini.

Marianne Vos, por su parte, consolida su maillot amarillo con respecto a todas sus principales competidoras, con la excepción de la ganadora de la tercera etapa.

La cuarta etapa unirá Troyes y Bar-sur-Aube, el miércoles, para cubrir 126,4 kilómetros.

