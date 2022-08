Norrie se impone a Murray en la batalla británica en el Masters de Cincinnati

Cincinnati (Estados Unidos) (AFP) – El británico Cameron Norrie, subcampeón este año en los torneos de Los Cabos y Acapulco, salió airoso el miércoles de un feroz duelo ante su compatriota Andy Murray y selló su pase a los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati.

Norrie, undécimo de la ATP, remontó un set en contra para doblegar a Murray (47) por 3-6, 6-3 y 6-4 en dos horas y 38 minutos de juego.

En los octavos de final Norrie enfrentará al vencedor del juego entre el noruego Casper Ruud, subcampeón del pasado Roland Garros, y al estadounidense Ben Shelton, que compite con invitación.

Norrie, a la caza de su tercer título de 2022 tras los de Lyon y Delray Beach, se sobrepuso el miércoles a un arranque de partido en el que se vio superado por su ilustre rival.

Murray, de 35 años y ganador de tres títulos de Grand Slam, estuvo mucho más afilado con el servicio y no permitió ningún quiebre a Norrie hasta hacerse con el primer set.

El escocés, que sigue su infatigable pugna por volver a la élite del tenis, venía de ser eliminado a la primera en Washington y Montreal pero había dado algunos signos de mejora el lunes en Cincinnati (Ohio) al batir a otro veterano, el suizo Stan Wawrinka, en un maratoniano duelo de tres sets.

- Rublev y Auger-Aliassime en octavos -

La segunda manga avanzaba igualada hasta que Norrie logró quebrar a Murray para adelantarse 5-3 y asegurarse llegar al decisivo tercer set.

Pese al desgaste, Murray plantó cara a su rival, nueve años menor, pero comenzó a sentir algunos calambres después de que perdió tres oportunidades de romperle el servicio con ventaja de 2-3.

Norrie aprovechó la situación para quebrar, colocarse 5-4 y despedir con su servicio a Murray, ganador de este torneo en 2008 y 2011.

"No jugué tan físico como quería al principio del partido", reconoció Norrie. "No estaba ejecutando de la manera que me gustaba".

"Todo el mérito es de Andy", afirmó. "No fue fácil pero me las arreglé para encontrar un camino y me alegro de haber clasificado aun sin jugar a mi mejor nivel".

En otros resultados del miércoles, el ruso Andrey Rublev, octavo del ranking, y el canadiense Felix Auger-Aliassime (9) avanzaron también a los octavos de final al vencer al italiano Fabio Fognini (61) y al australiano Alex De Minaur (20).

La jornada también ofrecía el estreno del español Rafael Nadal, número tres de la ATP y ganador en Cincinnati en 2013, que enfrentaba en la tarde al croata Borna Coric.

- Resultados del miércoles en el torneo de Cincinnati:

Hombres

Segunda ronda

Andrey Rublev (RUS/N.6) derrotó a Fabio Fognini (ITA) 6-7 (7/9), 7-6 (7/3), 6-2

Cameron Norrie (GBR/N.9) a Andy Murray (GBR) 3-6, 6-3, 6-4

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.7) a Alex De Miñaur (AUS) 6-3, 6-2

Mujeres

Segunda ronda

Alison Riske (USA) derrotó a Marie Bouzková (CZE) no se presentó

Petra Kvitova (CZE) a Sorana Cirstea (RUM) 6-2, 6-3

Shelby Rogers (USA) a Amanda Anisimova (USA) (retirada)

Shuai Zhang (CHN) a Ekaterina Alexandrova (RUS) 6-3, 6-4

