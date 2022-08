Novak Djokovic anuncia su baja del Abierto de EEUU por no tener vacuna contra el covid

El tenista serbio Novak Djokovic, tras perder contra el ruso Daniil Medvedev la final del último Abierto de EEUU, el 13 de septiembre de 2021 en Nueva York Kena Betancur AFP/Archivos

París (AFP) – Novak Djokovic anunció el jueves, poco antes del sorteo del cuadro, que no podrá participar en el Abierto de Estados Unidos que arranca el lunes, porque no puede ir al país debido a no estar vacunado contra el covid-19.