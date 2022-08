Países Bajos considera un "reto" ganar a España en semifinales del Mundial femenino

San José (AFP) – La seleccionadora de Países Bajos, Jessica Torny, manifestó este miércoles que ganar a España en las semifinales del Mundial femenino Sub20, que se disputa en Costa Rica, es "un reto", aunque cree en la victoria porque su equipo es "buenísimo".

Anuncios Lee mas

"España es un equipo fuerte con 7 años de experiencia en torneos juveniles. Muchas veces he competido con España en semifinales, hasta ahora no gano esos partidos, por eso este reto me gusta y quiero ganarle a España", dijo Torny, en la conferencia de prensa previa a las semifinales.

"Cada partido lo hemos visto como una final y España será otra final", añadió.

Países Bajos y España se enfrentarán este jueves en el Estadio Nacional en San José.

Las neerlandesas llegan a la cita tras eliminar en cuartos de final a Nigeria, mientras que España se deshizo de México. En la otra llave semifinalista, Japón, que defiende el título, jugará contra Brasil.

Pese al buen desempeño de España, actual subcampeón del mundo, Torny cree en la victoria.

"Este equipo es buenísimo, yo creo en ellas y estoy segura que juntas lo van a poder resolver", dijo Torny.

Sin embargo, la estratega reconoció que "hay mucha presión" por obtener la primera clasificación de las tulipanes para una final mundialista de la categoría Sub20.

"Hemos hecho hasta lo imposible para prepararlas para la semifinal, el partido se juega en la cancha las jugadoras son las que deciden el resultado", añadió.

© 2022 AFP