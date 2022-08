Bad Bunny, Taylor Swift y Anitta encienden los MTV Video Music Awards

Nueva York (AFP) – El rapero puertorriqueño Bad Bunny, la megaestrella del pop-folk estadounidense Taylor Swift y la cantante pop brasileña Anitta encendieron la entrega anual de los MTV Video Music Awards el domingo por la noche cerca de Nueva York.

Los MTV VMA, cuya edición 2022 se llevó a cabo en un estadio de Newark, Nueva Jersey, suelen ser más famosos por las actuaciones de los artistas que por la lista de premios a los mejores videos musicales del año.

Sin embargo, tras las ediciones de 2020 y 2021 interrumpidas por la pandemia, Bad Bunny no se subió al escenario del Prudential Center de Newark porque a esa hora estaba en su propio concierto en el Yankee Stadium en el Bronx de Nueva York, donde el fin de semana atrajo a unos 100.000 fanáticos en el marco de su gira.

Vestido con un traje de raso rosado y gafas de sol blancas, el cantante de Puerto Rico, la isla caribeña bajo jurisdicción estadounidense, habló en español en un video para "agradecer a Nueva York" y cantar su hit "Titi me pregunto", que suena en las calles neoyorquinas desde hace meses.

"Siempre creí desde el principio que yo podía llegar a ser grande, que yo podía llegar a ser una de las estrellas más grandes del mundo sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga", dijo el cantante de 28 años.

"Yo soy Benito Antonio Martínez de Puerto Rico para el mundo entero", exclamó, usando su verdadero nombre y no su artístico Bad Bunny.

Otro astro pop, el inglés Harry Styles también aceptó a distancia y por video su premio al mejor álbum del año por "Harry's House", antes de regresar al show que estaba dando en el mítico Madison Square Garden de Manhattan.

"Muy orgullosa"

Taylor Swift, que llamó la atención en la alfombra roja del Prudential Center con su vestido con cristales, ganó el premio al mejor video musical del año por su clip de diez minutos "All Too Well".

"Estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho", dijo la cantante de 32 años, quien decidió volver a grabar sus primeros seis discos para poder controlar ella misma los derechos frente a la industria musical.

"No podríamos haber hecho este cortometraje si no hubiera sido por ustedes, los fanáticos", dijo Swift, multimillonaria y con decenas de millones de seguidores en las redes sociales.

La artista aprovechó para anunciar el lanzamiento el 21 de octubre de su próximo disco, y poco después del final de la transmisión, reveló el nombre.

"'Midnights', las historias de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida, saldrán el 21 de octubre. Encuéntrenme a medianoche", escribió en las redes sociales.

"Del gueto de Brasil"

Otra que también se destacó el domingo fue la brasileña Anitta, con una actuación espectacular antes de ganar el premio al mejor video latino por "Envolver".

"Nací y me crié en el gueto de Brasil, y para quien haya nacido allí, nunca pensaríamos que esto fuera posible", dijo al recibir el trofeo.

La neoyorquina Nicki Minaj ganó en tanto el prestigioso premio Video Vanguard Award en 2022.

Con su característica peluca rosa, este ícono del hip-hop de Queens ofreció varios de sus éxitos, incluidos "Super Bass" y su sencillo más reciente "Super Freaky Girl".

La rapera estadounidense Lizzo también actuó antes de alzarse con el premio Video For Good, que reconoce videos con mensajes sociales o políticos, por su canción "About Damn Time".

Con un vestido con corsé con sostén de conos que recordaba a Madonna, Lizzo agradeció a los fanáticos por votar por ella, con un guiño hacia la política estadounidense.

"Voten para cambiar algunas de estas leyes que nos oprimen", instó la estrella.

Los rockeros californianos Red Hot Chili Peppers se quedaron con el Global Icon Award en premio a su dilatada trayectoria, antes de actuar y rendirle homenaje a Taylor Hawkins, el difunto baterista de Foo Fighters.

Y en una ceremonia más conocida por las bufonadas que por los premios reales, el actor Johnny Depp, recién salido de su controvertido juicio por difamación contra su expareja Amber Heard, apareció sorpresivamente como el "MTV Moonman", el astronauta que identifica a la estatuilla del trofeo.

"¿Saben qué? Necesitaba el trabajo", dijo la estrella de "Piratas del Caribe", de 59 años.

