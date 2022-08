Colombiana Osorio pierde una batalla ante Riske en segunda ronda del US Open

Nueva York (AFP) – Pese a salvar cuatro pelotas de partido, la joven tenista colombiana Camila Osorio acabó sucumbiendo este miércoles ante la estadounidense Alison Riske en el último 'tiebreak' en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

En un duelo de tres horas y 10 minutos, Osorio, número 70 del ranking de la WTA, cayó ante la experimentada Riske (29) por 6-4, 6-7 (5/7) y 7-6 (10/5) en la pista 13 de Flushing Meadows (Nueva York).

"Fue un partido bastante luchado, todavía lo tengo en la cabeza", dijo después una alicaída Osorio, que llegó a tener una ventaja de 1-4 en el último set. "Lamentablemente no se fue de mi lado pero en algún momento creo que va a llegar".

"Me faltó creer más en mí. Cree muchas oportunidades pero no las tomé. Tengo que empezar a creer en lo que tengo, en lo que puedo hacer y no asustarme", se dijo a sí misma.

Como hizo en su estreno ante la también estadounidense Ann Li, Osorio fue de menos a más y volvió a recuperarse de la pérdida del primer set, aprovechando su mayor velocidad de piernas y variado repertorio de golpes.

La tenista de Cúcuta, de 20 años, fue la primera en romper el servicio en el set decisivo y llegó a poner una amplia distancia de 1-4, pero Riske le devolvió entonces el quiebre y encadenó cuatro juegos seguidos.

Con desventaja 5-6, Osorio se vio contra la pared pero mostró su fortaleza mental para neutralizar hasta cuatro pelotas de partido de Riske.

En el 'tiebreak' decisivo, sin embargo, la colombiana flaqueó al perder los cinco primeros puntos y ya no pudo levantarse pese a los ánimos de los aficionados colombianos presentes.

Osorio, que posee un título de la WTA en su palmarés (torneo de Bogotá de 2021), no ha logrado alcanzar la tercera ronda en ninguno de los Grand Slams de este año, después de que en 2021 llegara a esa instancia en Wimbledon.

"Necesito mantener la consistencia", recalcó. "Confío en que puedo hacer cosas grandes pero tengo que creer en mi trabajo, en lo que me mato todos los días en la cancha".

De su lado Riske, de 32 años, enfrentará en la tercera ronda a la china Wang Xiyu, 75 del ranking mundial, quien dio una de las sorpresas del torneo al apear el miércoles a la griega Maria Sakkari, tercera sembrada.

