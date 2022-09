Kostyuk niega la mano a Azarenka por su posición sobre la invasión de Ucrania

Nueva York (AFP) – La joven tenista ucraniana Marta Kostyuk se negó a estrechar la mano de la veterana Victoria Azarenka tras su derrota el jueves en el Abierto de Estados Unidos, reprochando a la bielorrusa por su postura pública respecto a la invasión de Ucrania.

Este partido de segunda ronda del Grand Slam de Nueva York, en el que Azarenka se impuso por un contundente 6-2 y 6-3, ya venía precedido de algunas tensiones alrededor de un evento de recaudación de fondos para Ucrania por la invasión rusa.

El juego se desarrolló sin incidentes pero, culminada su derrota, Kostyuk apenas ofreció en la red un ligero choque de raquetas a Azarenka en lugar del tradicional apretón de manos.

Kostyuk, de 20 años, explicó a periodistas que optó por este saludo como una forma de expresar su frustración con Azarenka, señalando a la doble campeona de Grand Slams por no asumir una postura más contundente contra el conflicto.

Bielorrusia es un estrecho aliado de Rusia y ha permitido a Moscú utilizar su territorio para lanzar ataques a Ucrania.

"Fue mi elección, no me apetecía" estrecharle la mano, admitió la ucraniana. "Simplemente no creo que sea lo correcto en las circunstancias en las que me encuentro ahora mismo".

Kostyuk dijo que había intentado ponerse en contacto el miércoles con Azarenka a través de mensajes de texto para advertirle de que no le daría la mano.

Sin embargo, Azarenka, de 33 años, no estuvo disponible para hablar del tema, afirmó.

"Ella nunca se me ha acercado personalmente para decirme su opinión, lo que piensa sobre la guerra", lamentó.

Kostyuk recalcó que no siente ningún rencor personal hacia Azarenka, tres veces finalista en Flushing Meadows.

"Nunca tuve ningún odio personal hacia ella", dijo. "Solo siento que tiene un papel tan importante, fuera del tenis en Bielorrusia, y dentro del tenis en el Consejo de Jugadoras de la WTA. Creo que podía haber hecho más".

"Estoy para ayudar"

Azarenka, por su parte, no quiso pronunciarse sobre lo ocurrido al final del partido y rechazó que no haya querido conversar con Kostyuk respecto al conflicto.

"Me he ofrecido muchas veces a través de la WTA (...) Se me ha dicho que no es un buen momento", explicó. "Nunca he tenido una relación estrecha con Marta. Obviamente sé quién es, pero nunca he entrenado con ella. Nunca he tenido una conversación con ella".

"Siento que he tenido un mensaje muy claro desde el principio, que estoy aquí para intentar ayudar. Tal vez no sea algo que la gente vea. Y no lo hago para eso", recalcó. "Lo hago por la gente que lo necesita, los jóvenes que necesitan ropa, otras personas que necesitan dinero u otras personas que necesitan transporte o lo que sea".

Tras la ofensiva militar de Moscú, algunos tenistas ucranianos, como Kostyuk, se han pronunciado a favor de que se prohíba competir a los jugadores rusos y bielorrusos, una medida que solo tomó Wimbledon entre los torneos de Grand Slam.

El pasado fin de semana, Azarenka fue excluida de un evento de exhibición previo al US Open que recaudó más de 1,2 millones de dólares para ayuda humanitaria en Ucrania.

Azarenka iba a ser parte de un cartel de grandes estrellas del tenis en este evento, que coincidía con las celebraciones del día de la independencia de Ucrania.

Sin embargo, algunos jugadores ucranianos como Kostyuk se mostraron en contra de la presencia de tenistas rusas o bielorrusas en la exhibición, de la que finalmente fue apartada Azarenka.

"Imaginen que en la Segunda Guerra Mundial hay una recaudación de fondos para los judíos y que los alemanes quieren jugar", comparó Kostyuk el jueves. "No creo que los judíos lo entendieran".

Azarenka dijo que quería participar como gesto de solidaridad con los afectados por la guerra en Ucrania.

"Pensé que era un gesto que realmente muestra el compromiso. No sé por qué no se ha tomado así", afirmó la doble campeona del Abierto de Australia (2012 y 2013), que enfrentará en la tercera ronda a la croata Petra Martic.

