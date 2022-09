Qué se sabe y qué resta por dilucidar del atentado contra Kirchner

Buenos Aires (AFP) – Un atentado inédito en democracia en Argentina contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, que resultó indemne, deja muchas interrogantes sobre las circunstancias del intento de asesinato y la personalidad del atacante.

¿Cómo ocurrió el atentado?

Imágenes de video muestran al agresor que se acerca hasta unos 50 centímetros de la vicepresidenta, le apunta con una pistola y gatilla sin que salga el proyectil, cuando ella estaba en medio de centenares de seguidores que la esperaban en la puerta de su domicilio para expresarle respaldo.

"Vi de pronto detrás de mi hombro ese brazo con un arma y junto con otras personas que estaban allí logramos controlarlo", contó a la AFP uno de los simpatizantes de Kirchner que se encontraba en el lugar.

El abogado de la vicepresidenta, Gregorio Dalbón, dijo "no tener ninguna duda" de que falló la seguridad de la vicepresidenta y agregó que "aún no se sabe si fue una persona solitaria o si tiene que ver con algo más".

Según Dalbón, en el momento del ataque, Kirchner no se dio cuenta de lo que pasaba.

"Ve que hay una escaramuza (pero) percibe que fue un arma recién cuando sube a su departamento. No ve en seguida que hay un arma, por eso sigue firmando libros", refirió.

El arma utilizada fue una pistola Bersa 380. Estaba apta para ser detonada. Tenía cinco balas en el cargador. No tenía una bala en recámara. El atacante accionó el martillo y gatilló pero no se disparó un proyectil, según la pericia policial.

Aún no se determinó si los disparos no salieron porque el atacante estaba nervioso y no tiró bien hacia atrás la corredera o si el arma es vieja y con mal mantenimiento.

En un allanamiento a su casa este viernes se encontraron 100 balas de 9 mm.

¿Quién es el atacante?

Se trata de Fernando André Sabag Montiel, de 35 años, de nacionalidad brasileño e hijo de un chileno y una argentina. Vivió en Argentina desde que era pequeño, estuvo radicado un tiempo en Uruguay de donde regresó a Buenos Aires en 2018.

En 2021 se le abrió una causa por portación ilegal de arma blanca, un cuchillo de 35 centímetros de largo, pero luego fue cerrada.

No tenía ocupación formal conocida, pero según un vecino trabajaba como chofer de aplicaciones de autos de pasajeros.

En sus redes sociales había publicado numerosas fotos con aspectos y estilos diferentes: cabello largo o corto, con o sin barba, exhibiendo varios tatuajes, entre ellos un sol negro, símbolo utilizado por los nazis. Su cuenta de Instagram fue cerrada en la madrugada del viernes.

¿Qué investiga la justicia?

La causa está caratulada como homicidio agravado en grado de tentativa. La jueza María Eugenia Capuchetti está a cargo de la investigación junto al fiscal Carlos Rívolo.

Este viernes la jueza inspeccionó el lugar del atentado, tomó testimonio a Kirchner. En el juzgado se tomó declaración a testigos, policías y custodios. El presunto atacante detenido fue trasladado al juzgado para ser indagado.

Dalbón dijo que pedirá a la jueza que Kirchner sea querellante en la causa que investiga la tentativa de homicidio.

La vicepresidenta aun no hizo declaraciones ni aparición pública desde el atentado.

El lunes deben comenzar los alegatos de la defensa en el juicio en el que Kirchner está acusada de fraude al Estado y asociación ilícita durante su presidencia (2007-2015) y en el que la fiscalía pidió se la condene a 12 años de prisión e inhabilitación política. Con un total de 13 acusados, se estima que sus abogados hablarán a fines de septiembre.

