Detienen en Argentina a la pareja del atacante de Kirchner

La compañera del hombre acusado de atacar con una pistola a la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner fue detenida en Buenos Aires por orden de la jueza que investiga los hechos, informaron a la prensa fuentes judiciales Political and labor unions at home called for mass demonstrations countrywide to denounce Thursday's assault against Kircher, who survived because the handgun aimed at her face from very close range failed to go off. Argentine Vice President Cristina Fernandez de Kirchner greets her supporters outside her residence in Buenos Aires, on September 2, 2022.

