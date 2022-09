Al menos nueve muertos tras caída de autobús a precipicio en Costa Rica

San José (AFP) – La caída de un autobús y otros dos vehículos a un precipicio empujados por un deslave a causa de las lluvias dejó al menos nueve muertos en el oeste de Costa Rica, informaron este domingo socorristas y servicios hospitalarios.

El coordinador de la Cruz Roja Costarricense, Andrés Álvarez, dijo en Twitter que tres mujeres y seis hombres murieron en el accidente ocurrido hacia el fin de la tarde del sábado en un paso montañoso llamado El Hundimiento en Cambronero, provincia de Alajuela, a unos 80 km al oeste de la capital.

La Caja Costarricense de Seguro Social dijo que cerca de medio centenar de personas heridas fueron atendidas en varios centros asistenciales cercanos al lugar de la tragedia donde socorristas, bomberos y otros servicios de auxilio iniciaron las tareas de rescate la noche del sábado.

En el autobús, que cayó al barranco de 75 metros de profundidad, viajaban unas 47 personas, indicó al diario La Nación el gerente de la empresa propietaria, Germán Alfaro. El colectivo había salido de San José, capital de país, rumbo a la provincia de Guanacaste (noroeste).

Imágenes divulgadas por los cuerpos de socorro mostraron al autobús en el fondo del precipicio de esta zona montañosa, afectada por la temporada de lluvias que azota Costa Rica y el resto de Centroamérica.

Durante las tareas de rescate se desplegó una unidad de perros entrenados para la localización de las víctimas.

"Nos tienen abandonados desde hace años", se quejó Gilber Martínez, vecino de la localidad, en declaraciones al noticiero del Canal 7 de la televisión sobre las condiciones de este paso carretero donde los pobladores denunciaron la ausencia de barandas de contención o señalamientos viales.

"Este tipo de situaciones son imprevisibles. No son la culpa del gobierno, no son la culpa de la empresa autobusera. Es una situación que no podemos predecir", justificó el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador.

El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, en rueda de prensa anunció la declaración de tres días de duelo nacional a causa de la tragedia en Cambronero. El mandatario señaló que pospuso su viaje para participar en la Asamblea General de la ONU en Nueva York debido a las emergencias a causa de los aguaceros en el país.

En marzo de 2021, un informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR) advirtió que la ruta por Cambronero presentaba alto riesgo de hundimiento o derrumbe en tres puntos.

