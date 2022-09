Golovkin descarta retirarse tras caer ante 'Canelo' en cierre de trilogía

Las Vegas (Estados Unidos) (AFP) – El boxeador kazajo Gennadiy Golovkin, de 40 años, descartó que vaya a retirarse de los rings después de su derrota del sábado ante el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, en la cual reconoció haber cometido errores tácticos.

Golovkin, actual monarca del peso medio (160 libras - 72,6kg) de la AMB y la FIB, perdió por decisión unánime ante Álvarez en la categoría supermediana (168 libras - 76,2kg) en el tercer y probablemente último capítulo de su feroz rivalidad.

"Todavía tengo este fuego en mí, la pasión por el boxeo", aseguró el kazajo en la rueda de prensa en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada).

"Todavía tengo cinturones en 160 libras. No estoy cansado, estoy fresco, todavía siento el fuego. Si la oportunidad llegar, buscaré volver", afirmó el kazajo, que se queda con un balance de 42 victorias (37 nocauts), un empate y dos derrotas, ambas contra Álvarez.

El sábado, Golovkin fue de menos a más en un combate en el que fue avasallado por Álvarez durante más de la mitad de los asaltos.

"Fue un error táctico por mi parte empezar despacio, pero queríamos ver cómo se desarrollaba el combate", explicó. "No estuve tan acertado con mis golpes y al final los jueces puntuaron a su favor".

En esta ocasión el kazajo no cuestionó el resultado de la pelea, a diferencia de lo ocurrido en los dos polémicos combates anteriores, que terminaron con un empate en 2017 y una victoria por decisión dividida de Álvarez en 2018.

Golovkin siempre se consideró ganador de esos dos combates, al igual que hicieron muchos expertos y aficionados.

"No me corresponde hablar de la puntuación. Hice mi trabajo y fue la decisión de los jueces", dijo Golovkin antes de intentar rebajar la contundencia del triunfo de su rival.

"No quiero menospreciar su victoria, pero no sentí que fuera más rápido o más fuerte", afirmó. "Los golpes que llegaron no fueron lo suficientemente fuertes".

"En la segunda parte perdió velocidad y potencia y creo que incluso al principio no peleamos tanto", consideró Golovkin, que sí desterró la animadversión que ambos se dedicaron durante años.

"Después del combate, cuando nos miramos a los ojos, ya no había tensión entre nosotros. Nos felicitamos mutuamente, tuvimos excelentes combates", recalcó. "A este nivel este deporte es muy peligroso y estábamos muy contentos de cómo se desarrolló este combate".

