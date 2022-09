La búsqueda del ser femenino de "La piel pulpo" cierra la sección latina en San Sebastián

San Sebastián (España) (AFP) – "La piel pulpo" es una reflexión sobre la búsqueda del ser femenino, explica la directora ecuatoriana Ana Cristina Barragán sobre su segundo largometraje, que este viernes clausuró la sección latinoamericana del Festival de cine de San Sebastián.

Anuncios Lee mas

La película sigue a Iris, una joven que vive junto a su hermano mellizo, su hermana pequeña y su madre en una isla aislada, donde tienen un contacto muy estrecho con la naturaleza.

Pero Iris quiere saber qué hay más allá del océano, y se embarca en una aventura a la gran ciudad, donde se enfrentará a un mundo nuevo.

Es una búsqueda de su propia naturaleza, ya que la joven cree que del otro lado "hay una respuesta, que allá está la felicidad, y también (quiere) escapar de un mundo un poco hostil, paro volver cargada y distinta a la raíz, a sus hermanos, a su mar", señala Ana Cristina Barragán en entrevista con la AFP en San Sebastián (norte de España).

"Quería mostrar el contraste entre estos dos mundos, desde la mirada de la curiosidad, de la adrenalina, sin decir: 'esto es bueno, esto es malo'", continúa la cineasta ecuatoriana, quien cosechó muchos premios en diversos festivales con su ópera prima, "Alba" (2016).

"La ciudad tiene su belleza, es libertad para ella, pero también es un mundo muy desolador, donde no importas mucho. La isla tiene todo este mundo idílico, esta belleza, esta libertad en la sexualidad, en los lazos, pero al mismo tiempo está una madre que los tiene allí cautivos", abunda.

Una dicotomía basada en las propias experiencias de la directora, de 35 años. "Soy alguien de pasar mucho tiempo en el mar, tratando de escaparme, de aislarme y al mismo tiempo, me puedo pasar horas en un centro comercial, necesito estos estímulos muy banales, por decirlo así", explica.

El despertar sexual

En la pantalla, Barragán buscó mostrar el despertar sexual de la joven de una forma natural, alejada de los clichés cinematográficos.

"Para mí era importante mostrar la masturbación femenina desde un lugar más realista, más infantil, voraz, que no se acerque tanto al universo de la sensualidad, de lo erótico para un hombre, como siempre ha sido retratado en el cine muchas veces", afirmó.

#photo1

Tanto Iris como sus hermanos son interpretados por jóvenes que no eran actores profesionales, encontrados entre 1.500 personas que hicieron el casting, dijo Barragán.

Aunque admite haber sentido "presión" luego del éxito que obtuvo con su primer largometraje, Barragán dijo no haber pensado en la idea de que una segunda cinta debe ser la "consagración" para un realizador. Para ella, es continuar en "búsqueda" de "a dónde quiero ir ahora", dijo.

"Me gustaría poder seguir creando, poder seguir transmitiendo (emociones) a la gente, eso me importa mucho, que el espectador se vea conmovido o movido por las películas, sino no tendría sentido", agregó.

"La piel pulpo" cierra este viernes la sección Horizontes, dedicada a América Latina, en este festival considerado vitrina del cine de la región en Europa.

Por el premio a la mejor película latinoamericana de esta 70ª edición del certamen de la ciudad vasca, compiten en total doce cintas, de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador y México.

El festival entrega sus galardones en la gala de clausura el sábado por la noche.

© 2022 AFP